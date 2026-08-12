Kritik veri sonrası altında ibre yeniden yukarı döndü: Gram altın dikkat çeken seviyede
Altın fiyatları, ABD’de açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın yüzde 1,5 değer kazanarak 6 bin 814 TL seviyesine çıkarken ons altın 4 bin 438 dolara yükseldi. Piyasalarda gözler Fed’in faiz politikasına çevrilirken, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve güvenli liman talebi de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.
Gram altın, ABD'de açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yüzde 1,5 yükselerek 6 bin 814 TL seviyesine çıktı. Ons altın ise yüzde 1,4 değer kazanarak 4 bin 438 dolara yükselirken piyasaların odağında Fed'in faiz politikası ve Orta Doğu'daki gelişmeler bulunuyor.
Gram altın 6 bin 800 TL'nin üzerine çıktı
Gram altın, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından yükselişini hızlandırdı. Çarşamba gününe 4 bin 406 dolardan başlayan ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 1,5 değer kazanarak 6 bin 814 TL seviyesine çıktı.
ABD'de temmuz ayı TÜFE verisinin beklentilere paralel açıklanmasının ardından spot altın da yüzde 1,4 yükselişle 4 bin 438 dolara ulaştı.
Piyasada öne çıkan seviyeler şöyle:
Gram altın: 6 bin 814 TL
Gram altında günlük yükseliş: Yüzde 1,5
Spot altın: 4 bin 438 dolar
Spot altında yükseliş: Yüzde 1,4
Ons altının güne başlangıç seviyesi: 4 bin 406 dolar
Ons altın 10 haftanın zirvesini gördü
Altın, hafta başında son 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Değerli metal, teknik olarak 100 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 4 bin 387 dolar seviyesinde bir miktar kâr satışı ve dirençle karşılaştı.
Buna rağmen yukarı yönlü seyrini sürdüren altın piyasasında yatırımcılar, fiyatların önündeki teknik direnç seviyelerinin aşılıp aşılamayacağını takip ediyor.
Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıktı
Altındaki yükselişi destekleyen başlıklardan biri de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler oldu.
ABD'den geçen hafta gelen zayıf istihdam verilerinin ardından piyasalarda sıkı para politikasının devamına yönelik beklentiler zayıfladı. Fed'in eylül ayında faiz artışına gitme olasılığının yüzde 50 seviyesine kadar gerilediği belirtildi.
Orta Doğu'daki gelişmeler altın fiyatlarını destekliyor
Makroekonomik gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik riskler de güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
ABD ve Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin ticari gemilere yönelik saldırı bildirimleri ham petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Pakistanlı yetkililerin İran ile ABD'nin 60 günlük yeni bir geçici ateşkes konusunda anlaştığını bildirmesi petrol fiyatlarındaki yükselişin hızını azalttı.
Brent petrolün varil fiyatı gelişmelerin ardından 89 dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD enflasyonu beklentilere paralel geldi
Piyasaların yakından takip ettiği ABD temmuz ayı enflasyon verileri beklentilere paralel açıklandı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında:
Aylık bazda yüzde 0,1 arttı.
Yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi.
Enflasyon baskısındaki hafifleme, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesinde etkili olurken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam etti.
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