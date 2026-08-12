Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kritik veri sonrası altında ibre yeniden yukarı döndü: Gram altın dikkat çeken seviyede

Kritik veri sonrası altında ibre yeniden yukarı döndü: Gram altın dikkat çeken seviyede

18:32, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kritik veri sonrası altında ibre yeniden yukarı döndü: Gram altın dikkat çeken seviyede

Altın fiyatları, ABD’de açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın yüzde 1,5 değer kazanarak 6 bin 814 TL seviyesine çıkarken ons altın 4 bin 438 dolara yükseldi. Piyasalarda gözler Fed’in faiz politikasına çevrilirken, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve güvenli liman talebi de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Gram altın, ABD'de açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yüzde 1,5 yükselerek 6 bin 814 TL seviyesine çıktı. Ons altın ise yüzde 1,4 değer kazanarak 4 bin 438 dolara yükselirken piyasaların odağında Fed'in faiz politikası ve Orta Doğu'daki gelişmeler bulunuyor.


Gram altın, ABD'de açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yüzde 1,5 yükselerek 6 bin 814 TL seviyesine çıktı. Ons altın ise yüzde 1,4 değer kazanarak 4 bin 438 dolara yükselirken piyasaların odağında Fed'in faiz politikası ve Orta Doğu'daki gelişmeler bulunuyor.

Gram altın 6 bin 800 TL'nin üzerine çıktı


Gram altın, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından yükselişini hızlandırdı. Çarşamba gününe 4 bin 406 dolardan başlayan ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 1,5 değer kazanarak 6 bin 814 TL seviyesine çıktı.


ABD'de temmuz ayı TÜFE verisinin beklentilere paralel açıklanmasının ardından spot altın da yüzde 1,4 yükselişle 4 bin 438 dolara ulaştı.


Piyasada öne çıkan seviyeler şöyle:


Gram altın: 6 bin 814 TL

Gram altında günlük yükseliş: Yüzde 1,5

Spot altın: 4 bin 438 dolar

Spot altında yükseliş: Yüzde 1,4

Ons altının güne başlangıç seviyesi: 4 bin 406 dolar

Gram altın 6 bin 800 TL'nin üzerine çıktıGram altın, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından yükselişini hızlandırdı. Çarşamba gününe 4 bin 406 dolardan başlayan ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 1,5 değer kazanarak 6 bin 814 TL seviyesine çıktı.ABD'de temmuz ayı TÜFE verisinin beklentilere paralel açıklanmasının ardından spot altın da yüzde 1,4 yükselişle 4 bin 438 dolara ulaştı.Piyasada öne çıkan seviyeler şöyle:Gram altın: 6 bin 814 TLGram altında günlük yükseliş: Yüzde 1,5Spot altın: 4 bin 438 dolarSpot altında yükseliş: Yüzde 1,4Ons altının güne başlangıç seviyesi: 4 bin 406 dolar

Ons altın 10 haftanın zirvesini gördü


Altın, hafta başında son 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Değerli metal, teknik olarak 100 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 4 bin 387 dolar seviyesinde bir miktar kâr satışı ve dirençle karşılaştı.


Buna rağmen yukarı yönlü seyrini sürdüren altın piyasasında yatırımcılar, fiyatların önündeki teknik direnç seviyelerinin aşılıp aşılamayacağını takip ediyor.

Ons altın 10 haftanın zirvesini gördüAltın, hafta başında son 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Değerli metal, teknik olarak 100 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 4 bin 387 dolar seviyesinde bir miktar kâr satışı ve dirençle karşılaştı.Buna rağmen yukarı yönlü seyrini sürdüren altın piyasasında yatırımcılar, fiyatların önündeki teknik direnç seviyelerinin aşılıp aşılamayacağını takip ediyor.

Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıktı


Altındaki yükselişi destekleyen başlıklardan biri de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler oldu.


ABD'den geçen hafta gelen zayıf istihdam verilerinin ardından piyasalarda sıkı para politikasının devamına yönelik beklentiler zayıfladı. Fed'in eylül ayında faiz artışına gitme olasılığının yüzde 50 seviyesine kadar gerilediği belirtildi.


Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıktıAltındaki yükselişi destekleyen başlıklardan biri de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler oldu.ABD'den geçen hafta gelen zayıf istihdam verilerinin ardından piyasalarda sıkı para politikasının devamına yönelik beklentiler zayıfladı. Fed'in eylül ayında faiz artışına gitme olasılığının yüzde 50 seviyesine kadar gerilediği belirtildi.

Orta Doğu'daki gelişmeler altın fiyatlarını destekliyor


Makroekonomik gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik riskler de güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.


ABD ve Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin ticari gemilere yönelik saldırı bildirimleri ham petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Pakistanlı yetkililerin İran ile ABD'nin 60 günlük yeni bir geçici ateşkes konusunda anlaştığını bildirmesi petrol fiyatlarındaki yükselişin hızını azalttı.


Brent petrolün varil fiyatı gelişmelerin ardından 89 dolar seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler altın fiyatlarını destekliyorMakroekonomik gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik riskler de güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.ABD ve Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin ticari gemilere yönelik saldırı bildirimleri ham petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Pakistanlı yetkililerin İran ile ABD'nin 60 günlük yeni bir geçici ateşkes konusunda anlaştığını bildirmesi petrol fiyatlarındaki yükselişin hızını azalttı.Brent petrolün varil fiyatı gelişmelerin ardından 89 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD enflasyonu beklentilere paralel geldi


Piyasaların yakından takip ettiği ABD temmuz ayı enflasyon verileri beklentilere paralel açıklandı.


ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında:


Aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi.


Enflasyon baskısındaki hafifleme, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesinde etkili olurken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam etti.

ABD enflasyonu beklentilere paralel geldiPiyasaların yakından takip ettiği ABD temmuz ayı enflasyon verileri beklentilere paralel açıklandı.ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında:Aylık bazda yüzde 0,1 arttı.Yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi.Enflasyon baskısındaki hafifleme, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesinde etkili olurken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam etti.
Başlıklar :altın fiyatlarıgram altınons altınabd enflasyon verilerifed
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026