Prim borcu yapılandırılıp emekli olunabilir mi? SGK borcu olanlara büyük kolaylık
SGK prim borcu bulunanlar için son tarih adım adım yaklaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Haziran 2026 ve öncesine ait vadesi geçmiş prim borçlarının yapılandırılması için başvuru sürecinin devam ettiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların işlemlerini 31 Ağustos 2026’ya kadar tamamlaması gerektiği belirtilerek, son gün yoğunluğu yaşanmadan başvuruların yapılması çağrısında bulunuldu. Emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin, taksite bağladıkları tutarı ister periyodik olarak ister toplu şekilde tamamen ödemeleri mecburi. İşte detaylar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işletmelerin ve borçluların vadesi geçmiş borçlarını avantajlı koşullarla yapılandırabilmesi için sosyal medya X hesabı üzerinden resmi bir uyarı yayımladı. 2026 yılı Haziran ayı da dahil olmak üzere önceki ay ve dönemlere ait vadesi geçmiş prim borçları için tanınan yapılandırma fırsatında son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 olarak duyuruldu.
SGK tarafından yapılan açıklamada, başvuru yapacak işletmelere tecil ve taksitlendirmede önemli avantajlar sağlandığı belirtildi. Buna göre sunulan başlıca imkanlar şunlar:
72 aya kadar taksit imkanı
10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti
Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vade
31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurular için yıllık yüzde 29 tecil faizi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili daha önce yaptığı değerlendirmede, SGK borcu bulunan işletmelerin ve belediyelerin bu düzenlemeyi önemli bir fırsat olarak görmesi gerektiğini vurgulayarak hızlı bir şekilde adım atmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
Prim borcu yapılandırılıp emekli olunabilir mi?
Önceki dönemlerde tecil veya taksitlendirme işlemi yapanlar da güncel sistemin avantajlarını kullanabilecek. İşletmeler, mevcut prim borçlarını yıllık yüzde 29 tecil faizi üzerinden yeniden hesaplatabilecek. İlgili kanun devreye girmeden önce başvuruda bulunmuş olanlar, talep etmeleri halinde ve likidite oranlarına bağlı olarak 18 ay ya da 36 aya varan ek taksit süresi edinebilecek.
Devam eden tecil ödemelerinde de 16 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 29’luk indirimli faiz oranı geçerli sayılacak. Aynı zamanda prim borcu olan 4B (Bağ-Kur) sigortalıları da şartları karşılamaları durumunda sisteme dahil olabilecek.
Prim borçlarını yapılandırmak ve taksite bağlamak, emeklilik işlemlerini başlatmak için tek başına yeterli kabul edilmiyor. Kişilere emekli aylığı bağlanabilmesi adına, yaş şartının doldurulmasının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarının tamamen sıfırlanması gerekiyor. Emeklilik hakkı elde etmek isteyenlerin, taksite bağladıkları tutarı ister periyodik olarak ister toplu şekilde tamamen ödemeleri mecburi.
Başvuru süreci öncesinde ise e-Devlet ya da kurumun çevrim içi platformlarından 4A ve 4B kapsamındaki borçların tespit edilerek başvuru tutarının netleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, yetki limitlerinin artırılması sayesinde dosyaların daha hızlı karara bağlanması öngörülüyor. Başvurular doğrudan borcun bulunduğu kuruma yapılırken; İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 18 milyon lira ve altındaki meblağlar ilgili merkez müdürlükleri, bu tutarı aşan müracaatlar ise il müdürlükleri tarafından karara bağlanacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.