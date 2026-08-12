Başvuru süreci öncesinde ise e-Devlet ya da kurumun çevrim içi platformlarından 4A ve 4B kapsamındaki borçların tespit edilerek başvuru tutarının netleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, yetki limitlerinin artırılması sayesinde dosyaların daha hızlı karara bağlanması öngörülüyor. Başvurular doğrudan borcun bulunduğu kuruma yapılırken; İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 18 milyon lira ve altındaki meblağlar ilgili merkez müdürlükleri, bu tutarı aşan müracaatlar ise il müdürlükleri tarafından karara bağlanacak.