Emeklilik yaşı ve prim şartı 5 yıl öne çekiliyor: Milyonlarca esnafı sevindirecek gelişme!
Küçük esnaf ve Bağ-Kur’lular için uzun süredir gündemde olan prim reformunda heyecanlandıran süreç hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme kapsamında, Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli olan 9.000 günlük prim şartının 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu adımın hayata geçmesiyle birlikte, prim gün sayısını tamamlamakta zorlanan 1 milyondan fazla küçük esnaf için 5 yıllık (1.800 gün) prim indirimi sağlanmış olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yeni sosyal güvenlik reformu, yıllardır Bağ-Kur ve SSK sigortalıları arasında devam eden prim adaletsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Yapılacak yasal düzenleme ile Bağ-Kur'luların emeklilik için ihtiyaç duyduğu 9.000 günlük prim şartı 7.200 güne düşürülerek SSK ile eşitlenecek. Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1.800 günlük prim farkını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni düzenleme, hayata geçmesi halinde milyonlarca küçük esnafa 5 yıla kadar daha erken emeklilik yolunu açacak.
Bağkur erken emeklilik prim eşitlemesi kimleri kapsıyor?
Düzenleme, 10 ve altında çalışanı bulunan küçük esnaf ile serbest meslek mensuplarını kapsıyor. Reformun yürürlüğe girmesi için Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli çalışıyor; teklifin TBMM'deki torba yasa paketine eklenerek yasalaşması bekleniyor.
1800 günlük prim indirimi ne zaman, teklif yasalaştı mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altındaki farklı sigorta kolları arasında yıllardır süregelen prim günü eşitsizliği sona eriyor. Hazırlanan yeni kanun çalışması kapsamında, 4/B (Bağ-Kur) statüsündeki esnaf ve sanatkârların emeklilik için ödemekle yükümlü olduğu 9000 prim günü şartının 7200 güne indirilmesi öngörülüyor. Böylece işçi ve esnaf arasındaki emeklilik kriterleri eşitlenerek esnafa 1800 günlük prim avantajı sağlanmış olacak.
Söz konusu reformun hayata geçmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli bir çalışma yürütüyor. Teklifin TBMM gündemindeki torba yasa paketlerine eklenerek yasalaşması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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