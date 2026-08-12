ÖSYM sonuç sorgulama ekranı giriş sayfası
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılan adayların heyecanla beklediği değerlendirme süreçleri tamamlandığında, tüm gözler resmi duyurulara çevrilmektedir. Sınav maratonunun ardından puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, resmi portal olan ÖSYM sonuç sayfası üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler. YKS, KPSS, DGS, ALES ve YDS gibi kritik oturumların ardından yayınlanan ÖSYM sınav sonuçları, adayların eğitim ve kariyer planlamalarında belirleyici bir rol oynamaktadır. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanan sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı, mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden kesintisiz ve güvenli bir şekilde doğru verilere ulaşılmasını mümkün kılmakta.
ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçları, adayların erişimine ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açılıyor. Adaylar, ÖSYM sınav sonuçları için sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuç bilgilerini görüntüleyebiliyor. ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden sınav puanı, başarı sırası ve ilgili sınava ait diğer sonuç detaylarına hızlı ve güvenli şekilde ulaşılabiliyor.
ÖSYM sınav sonuçları için TIKLAYIN
1974 yılında üniversitelere öğrenci seçimleri için kurulmuş olan kurum günümüzde üniversitelere giriş sınavı (YKS), kamu personeli seçme (KPSS), askeri öğrenci seçme (MSÜ), yabancı dil seviye tespit (YDS), tıpta uzmanlık eğitimi (TUS) sınavları ile diğer pek çok kamu kurumu için işe giriş ve görevde yükselme sınavları yapar. Merkezi Ankara'da yer almaktadır. Türkiye'nin tüm il ve ilçeleri ile yurt dışında çeşitli noktalarda sınav uygulama merkezleri bulunmakta.
ÖSYM hangi sınavları yapıyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (E-YDS)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA)
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)
TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
KPSS AGS
Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar (Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği vs.)
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)
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