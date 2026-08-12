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Redmi K100 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte Redmi k100 Pro Max fiyat ve özellikleri

Redmi K100 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte Redmi k100 Pro Max fiyat ve özellikleri

15:10, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Redmi K100 Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte Redmi k100 Pro Max fiyat ve özellikleri

Redmi, akıllı telefon pazarındaki iddiasını yeni K100 serisiyle güçlendirdi. Redmi K100 Pro ve Redmi K100 Pro Max, performans, kamera yetenekleri ve uzun pil ömrüne odaklanan özellikleriyle resmen tanıtıldı. Serinin üst segmentte konumlanan iki modeli; güçlü donanımı, gelişmiş ekran teknolojileri ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çekerken, özellikle yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor. Redmi’nin yeni modelleri, tasarım tarafındaki yenilikleri ve amiral gemisi seviyesindeki özellikleriyle markanın en dikkat çekici telefonları arasına girmeye hazırlanıyor. İşte Redmi k100 Pro Max fiyatı.

Xiaomi'nin amiral gemisi katili serisinde çıtayı en tepeye taşıyan Redmi K100 Pro Max, üst düzey donanım bileşenleri, devasa bataryası ve tazeleme hızı yüksek ekranıyla resmi olarak tanıtıldı. Redmi K100 Pro Max; 185 Hz ekran tazeleme hızı, 9.070 mAh gibi dev bir batarya ve 200 MP periskoplu kamera kurulumuyla segmentinde amiral gemisi standartlarını yeniden belirliyor.

Xiaomi'nin amiral gemisi katili serisinde çıtayı en tepeye taşıyan Redmi K100 Pro Max, üst düzey donanım bileşenleri, devasa bataryası ve tazeleme hızı yüksek ekranıyla resmi olarak tanıtıldı. Redmi K100 Pro Max; 185 Hz ekran tazeleme hızı, 9.070 mAh gibi dev bir batarya ve 200 MP periskoplu kamera kurulumuyla segmentinde amiral gemisi standartlarını yeniden belirliyor.

Redmi K100 Pro Max için paylaşılan teknik bilgiler, modelin özellikle batarya ve ekran tarafında güçlü bir paketle geleceğini gösteriyor. Cihazda 6,9 inç OLED panel kullanılacak. Ekran 185 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık sunacak.

Redmi K100 Pro Max için paylaşılan teknik bilgiler, modelin özellikle batarya ve ekran tarafında güçlü bir paketle geleceğini gösteriyor. Cihazda 6,9 inç OLED panel kullanılacak. Ekran 185 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık sunacak.

Redmi K100 Pro özellikleri nedir?

Standart Redmi K100 Pro modeli gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 V işlemciden alırken 6,59 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla geliyor.

Cihazın arka tarafında OIS destekli 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Modelde yer alan 8.580 mAh kapasiteli devasa batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Ayrıca IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, kutusundan HyperOS 3.0 işletim sistemiyle çıkıyor.

Redmi K100 Pro özellikleri nedir?Standart Redmi K100 Pro modeli gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 V işlemciden alırken 6,59 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla geliyor.Cihazın arka tarafında OIS destekli 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.Modelde yer alan 8.580 mAh kapasiteli devasa batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.Ayrıca IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, kutusundan HyperOS 3.0 işletim sistemiyle çıkıyor.

Redmi K100 Pro Max özellikleri

Ekran Boyutu: 6.9 inç TCL M11 Real RGB OLED

Çözünürlük: 2K (1200 x 2608 piksel)

Yenileme Hızı: 185 Hz 

Parlaklık: 10.000 nite varan tepe parlaklık  

Performans ve Donanım

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 

Yardımcı Grafik Çipi: D2 Graphics Chip 

Bellek (RAM): 12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra 

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Arka kamera 200 MP + 50 MP + 8 MP

Batarya 9.070 mAh (100W)

Redmi K100 Pro Max özellikleriEkran Boyutu: 6.9 inç TCL M11 Real RGB OLEDÇözünürlük: 2K (1200 x 2608 piksel)Yenileme Hızı: 185 Hz&nbsp;Parlaklık: 10.000 nite varan tepe parlaklık&nbsp;&nbsp;Performans ve Donanımİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5&nbsp;Yardımcı Grafik Çipi: D2 Graphics Chip&nbsp;Bellek (RAM): 12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra&nbsp;Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1&nbsp;İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3Arka kamera 200 MP + 50 MP + 8 MPBatarya 9.070 mAh (100W)

Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max fiyatı ne kadar?

Redmi K100 Pro modelinin başlangıç fiyatı 548 dolar olarak belirlenirken en üst depolama seçeneği 696 dolar etiketiyle satışa çıkacak.

Güçlü donanımıyla dikkat çeken Redmi K100 Pro Max ise 666 dolar ile 889 dolar arasında değişen fiyat seçenekleriyle alıcılarını bekliyor.

Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max fiyatı ne kadar?Redmi K100 Pro modelinin başlangıç fiyatı 548 dolar olarak belirlenirken en üst depolama seçeneği 696 dolar etiketiyle satışa çıkacak.Güçlü donanımıyla dikkat çeken Redmi K100 Pro Max ise 666 dolar ile 889 dolar arasında değişen fiyat seçenekleriyle alıcılarını bekliyor.
Başlıklar :Redmi K100Redmi K100 ProRedmi K100 Pro Max
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