Galatasaray Lisesi'ne giriş sınavlı mı oldu? Galatasaray Lisesi yüzdelik dilimi kaç?
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrencilerin liseye geçişi artık merkezi sınav sonucuna bağlandı. Öğrenciler LGS sonuçlarında ilk yüzde 4'lük dilime giremedikleri takdirde Galatasaray Lisesi'ne kayıt yaptıramayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yer alan Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu’na ilişkin yönetmelikte kapsamlı bir değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte, eğitim kurumunun ilkokul ve ortaokul kademelerine öğrenci kabul esasları, kura süreçleri, devam-devamsızlık koşulları ile ders geçme ve sınav uygulamalarına dair kurallar güncellendi.
Galatasaray Ortaokulu'nu bitirenler liseye LGS ile mi girecek?
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrencilerin liseye geçişi artık merkezi sınav sonucuna bağlandı.
Galatasaray Lisesi yüzdelik dilimi kaç?
Öğrenciler, MEB tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarında ilk yüzde 4'lük dilime giremedikleri takdirde Galatasaray Lisesi'ne kayıt yaptıramayacak.
Öte yandan yüzde 4'lük dilim zorunluluğu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından önce ilkokul birinci sınıfa kaydolan öğrenciler için uygulanmayacak. Böylece, mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları koruma altına alınacak.
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