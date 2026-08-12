Fed’in bir sonraki faiz kararı ne zaman? ABD-İran ateşkesi sonrası faiz indirimi gelecek mi?
İran ve ABD arasında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik artarken yatırımcıların odağı yeniden ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası adımlarına çevrildi. Fed’in 2026 yılı toplantı takvimine göre Ağustos ayında faiz kararı alınacak bir FOMC toplantısı bulunmuyor. Banka, 28-29 Temmuz’da gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını 19 Ağustos 2026’da yayımlayacak. Fed’in bir sonraki faiz kararı ne zaman, faiz indirimi gelir mi?
İran ile ABD arasındaki geçici ateşkes anlaşması haberlerinin ardından küresel piyasalarda hareketlilik artarken, yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına çevrildi. Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Enflasyon verisinin, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Fed, 28-29 Temmuz 2026 tarihli toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.
BU AY FED FAİZ KARARI AÇIKLANACAK MI?
Ağustos 2026'da Fed'in faiz kararı açıklayacağı planlı bir FOMC toplantısı bulunmuyor. Fed'in resmi takvimine göre Temmuz toplantısının ardından sıradaki toplantı 15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak. Ancak 19 Ağustos'ta, 28-29 Temmuz'da gerçekleştirilen FOMC toplantısının tutanakları yayımlanacak. Bu nedenle ağustos ayında piyasaların odağında yeni bir faiz kararı yerine, Fed üyelerinin para politikasına ilişkin açıklamaları ve temmuz toplantısının tutanakları olacak.
BİR SONRAKİ FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bir sonraki Fed faiz kararı, 16 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde iki günlük toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından para politikası kararı, 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Eylül toplantısı aynı zamanda Fed'in ekonomik projeksiyonlarının yakından takip edileceği toplantılardan biri olacak. Bankanın aynen temmuz ayında olduğu gibi faizi sabit tutacağı tahmin ediliyor.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Fed, 2026 yılında toplam sekiz planlı FOMC toplantısı gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı bulunmazken yılın kalan toplantıları eylül, ekim ve aralık aylarında yapılacak.
15-16 Eylül 2026: FOMC toplantısı
27-28 Ekim 2026: FOMC toplantısı
8-9 Aralık 2026: FOMC toplantısı
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