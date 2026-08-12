Emeklilik sistemi değişir mi, kademeli emeklilik gelir mi?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 22 Nisan 2026 tarihli köşe yazısında okuyuculardan gelen sorular üzerine konuyla ilgili bilgilere yer verdi. İşte ayrıntılar; "Hemen hemen her gün hem okuyuculardan hem de eş dosttan kademeli emeklilikle ilgili, ‘çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kamunun gündeminde mi’ şeklinde sorular alıyorum.

Kimileri de ‘Yaşadığımız haksızlığı neden gündeme getirmiyorsun’ diye sitem ediyor. Gelen soruları incelediğimde, kademeli emekliliğin tam anlaşılmadığı ve bu konuda kafa karışıklığı olduğu da görülüyor. Kimileri, kademeli emekliliği erken emeklilik olarak algılıyor.