Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kademeli emeklilikte son durum! Kademeli emeklilik çıkarsa kimler emekli olacak? Yaş ve prim şartı ne olacak?

Kademeli emeklilikte son durum! Kademeli emeklilik çıkarsa kimler emekli olacak? Yaş ve prim şartı ne olacak?

10:12, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kademeli emeklilikte son durum! Kademeli emeklilik çıkarsa kimler emekli olacak? Yaş ve prim şartı ne olacak?

Kademeli emeklilik konusunda kamuoyunda ve TBMM gündeminde beklentiler devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Yönetimi tarafından yürütülen etki analizleri takip edilmektedir. Henüz yasalaşmış resmi bir düzenleme veya Resmî Gazete'de yayımlanmış bir karar bulunmamakla birlikte, torba yasa kapsamına alınması talep edilen teklifler kamuoyunun odağındadır. İşte kademeli emeklilik yasası çıkarsa yaş ve prim şartı tablosu.

Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. TBMM’ye sunulan kanun tekliflerinden birinde, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanların emeklilik için gerekli yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak uygulanması öngörülüyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. TBMM’ye sunulan kanun tekliflerinden birinde, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanların emeklilik için gerekli yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak uygulanması öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde özellikle 1999 sonrası sigorta girişi bulunan ve EYT’den yararlanamayan çalışanlar, mevcut sisteme göre daha erken emeklilik imkânına kavuşabilecek; ancak kesin yaş, prim günü ve kapsam şartları kanunlaşacak nihai metne göre belli olacak.

Düzenlemenin yasalaşması halinde özellikle 1999 sonrası sigorta girişi bulunan ve EYT’den yararlanamayan çalışanlar, mevcut sisteme göre daha erken emeklilik imkânına kavuşabilecek; ancak kesin yaş, prim günü ve kapsam şartları kanunlaşacak nihai metne göre belli olacak.

Kademeli emeklilik teklifi Meclis’e sunuldu mu?

1999 ile 2000 arasında sigorta girişi olanlar için yeni düzenlemenin olup olmadığı merak ediliyor. Muhalefet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine kademeli emeklilikle ilgili bir teklif sunuldu.

Kademeli emeklilik teklifi Meclis’e sunuldu mu?1999 ile 2000 arasında sigorta girişi olanlar için yeni düzenlemenin olup olmadığı merak ediliyor. Muhalefet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine kademeli emeklilikle ilgili bir teklif sunuldu.

Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?

Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Konuyla ilgili beklentiler sürse de yeni bir yasa takvimi veya yürürlüğe giriş tarihi paylaşılmadı.

Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Konuyla ilgili beklentiler sürse de yeni bir yasa takvimi veya yürürlüğe giriş tarihi paylaşılmadı.

Emeklilik sistemi değişir mi, kademeli emeklilik gelir mi?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 22 Nisan 2026 tarihli köşe yazısında okuyuculardan gelen sorular üzerine konuyla ilgili bilgilere yer verdi. İşte ayrıntılar; "Hemen hemen her gün hem okuyuculardan hem de eş dosttan kademeli emeklilikle ilgili, ‘çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kamunun gündeminde mi’ şeklinde sorular alıyorum.

Kimileri de ‘Yaşadığımız haksızlığı neden gündeme getirmiyorsun’ diye sitem ediyor. Gelen soruları incelediğimde, kademeli emekliliğin tam anlaşılmadığı ve bu konuda kafa karışıklığı olduğu da görülüyor. Kimileri, kademeli emekliliği erken emeklilik olarak algılıyor.

Emeklilik sistemi değişir mi, kademeli emeklilik gelir mi?Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 22 Nisan 2026 tarihli köşe yazısında okuyuculardan gelen sorular üzerine konuyla ilgili bilgilere yer verdi. İşte ayrıntılar; "Hemen hemen her gün hem okuyuculardan hem de eş dosttan kademeli emeklilikle ilgili, ‘çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kamunun gündeminde mi’ şeklinde sorular alıyorum.Kimileri de ‘Yaşadığımız haksızlığı neden gündeme getirmiyorsun’ diye sitem ediyor. Gelen soruları incelediğimde, kademeli emekliliğin tam anlaşılmadığı ve bu konuda kafa karışıklığı olduğu da görülüyor. Kimileri, kademeli emekliliği erken emeklilik olarak algılıyor.

2023’te, Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarını sağlayacak yasal düzenleme yapıldı ve gerekli şartları yerine getirenlere emeklilik yolu açıldı. O tarihten bu yana iki yıllık süreçte 2.6 milyon kişi EYT’den yararlanıp emekli oldu. Şartları yerine getirenler emekli olmaya da devam edecekler. Emekli olanların arasında 38-40 yaşlarında kişiler de vardı. Tabi bu durumun iki önemli çıktısı oldu. Birincisi, maliyeti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EYT’nin maliyetinin sadece 2024 yılında 724 milyar lira olduğunu, bunun da milli gelirin yüzde 2’sine tekabül ettiğini açıkladı.

2023’te, Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarını sağlayacak yasal düzenleme yapıldı ve gerekli şartları yerine getirenlere emeklilik yolu açıldı. O tarihten bu yana iki yıllık süreçte 2.6 milyon kişi EYT’den yararlanıp emekli oldu. Şartları yerine getirenler emekli olmaya da devam edecekler. Emekli olanların arasında 38-40 yaşlarında kişiler de vardı. Tabi bu durumun iki önemli çıktısı oldu. Birincisi, maliyeti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EYT’nin maliyetinin sadece 2024 yılında 724 milyar lira olduğunu, bunun da milli gelirin yüzde 2’sine tekabül ettiğini açıkladı.

İkinci çıktısı ise EYT’nin yarattığı yeni mağdur kitlesi oldu. Şöyle ki, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, EYT’den yararlanıp emekli olurken; 10 Eylül 1999 sigorta girişi olanlar bundan yararlanamadı. Bu tarihten önce işe başlayanlar ile bu tarihten sonra başlayanlar arasında emeklilik yaşında 17-20 yıl fark oluştu. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar haliyle kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki gösteriyor ve bu haksızlığın giderilmesini talep ediyorlar. Kendilerine de Emeklilikte Tarihe Takılanlar diyorlar. Öyle ki, dernekleştiler, hatta Kademeli Emeklilik Federasyonu adı altında federasyon da kurdular.

İkinci çıktısı ise EYT’nin yarattığı yeni mağdur kitlesi oldu. Şöyle ki, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, EYT’den yararlanıp emekli olurken; 10 Eylül 1999 sigorta girişi olanlar bundan yararlanamadı. Bu tarihten önce işe başlayanlar ile bu tarihten sonra başlayanlar arasında emeklilik yaşında 17-20 yıl fark oluştu. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar haliyle kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki gösteriyor ve bu haksızlığın giderilmesini talep ediyorlar. Kendilerine de Emeklilikte Tarihe Takılanlar diyorlar. Öyle ki, dernekleştiler, hatta Kademeli Emeklilik Federasyonu adı altında federasyon da kurdular.

Haklı olarak şu görüşü savunuyorlar: “Aynı yaşta ve aynı sigorta primini ödemiş iki kişiden biri, sadece bir gün erken işe başladığı için EYT ile emekli olabiliyor. Diğeri ise emekli olamadığı için 17-20 yıl daha çalışmak zorunda kalıyor. Emekli olan düşük maaşla çalışmaya razı olduğu için işverenlerce tercih edilirken, emekli olamayan geçimini sağlamak için tam sigorta ve yeterli maaş isteyince iş bulmakta zorlanabiliyor. Sizce bu durum adil mi?”

Haklı olarak şu görüşü savunuyorlar: “Aynı yaşta ve aynı sigorta primini ödemiş iki kişiden biri, sadece bir gün erken işe başladığı için EYT ile emekli olabiliyor. Diğeri ise emekli olamadığı için 17-20 yıl daha çalışmak zorunda kalıyor. Emekli olan düşük maaşla çalışmaya razı olduğu için işverenlerce tercih edilirken, emekli olamayan geçimini sağlamak için tam sigorta ve yeterli maaş isteyince iş bulmakta zorlanabiliyor. Sizce bu durum adil mi?”

Prim günü dolan kademeli emekli mi olacak?

Açıkça söylemek gerekirse milyonlarca çalışan, kademeli emekliliği bekliyor. Kademeli emeklilikten kasıt ne ve ne istiyorlar? Sigorta başlangıç tarihine bağlı keskin farklılıkların giderilmesini, emeklilik yaşının prim gün sayısının tamamlandığı tarihte bağlanmasını, yaş şartının kademeli, öngörülebilir ve aktüeryal denge ile uyumlu hale getirilmesini talep ediyorlar. Önerileri; sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı, sigorta giriş tarihine bakılmaksızın prim gün sayısının tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak uygulanması ve 8 Eylül 1999 ile Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların 7000 prim gün ile emekli aylığına hak kazanması.

Prim günü dolan kademeli emekli mi olacak?Açıkça söylemek gerekirse milyonlarca çalışan, kademeli emekliliği bekliyor. Kademeli emeklilikten kasıt ne ve ne istiyorlar? Sigorta başlangıç tarihine bağlı keskin farklılıkların giderilmesini, emeklilik yaşının prim gün sayısının tamamlandığı tarihte bağlanmasını, yaş şartının kademeli, öngörülebilir ve aktüeryal denge ile uyumlu hale getirilmesini talep ediyorlar. Önerileri; sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı, sigorta giriş tarihine bakılmaksızın prim gün sayısının tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak uygulanması ve 8 Eylül 1999 ile Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların 7000 prim gün ile emekli aylığına hak kazanması.

Kademeli emeklilik tablosuna göre de 2020 öncesi sigortalı olanlar 7000 ve 7200 prim güne göre erkeklerde 47, kadınlarda 45 yaşında emekli olabilecekler. Mesela, 2021 yılında sigortalı olanlar erkek 48, kadın 46 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Sigortalı olunan yıla göre emekli yaşı 65’e kadar çıkacak.

Kademeli emeklilik tablosuna göre de 2020 öncesi sigortalı olanlar 7000 ve 7200 prim güne göre erkeklerde 47, kadınlarda 45 yaşında emekli olabilecekler. Mesela, 2021 yılında sigortalı olanlar erkek 48, kadın 46 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Sigortalı olunan yıla göre emekli yaşı 65’e kadar çıkacak.

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosuEmeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcıKadın: 43 yaş / 6.400 primErkek: 45 yaş / 6.400 prim2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 44 yaş / 6.475 primErkek: 46 yaş / 6.475 prim2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 45 yaş / 6.550 primErkek: 47 yaş / 6.550 prim2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 46 yaş / 6.625 primErkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 47 yaş / 6.700 primErkek: 49 yaş / 6.700 prim2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 48 yaş / 6.775 primErkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim.

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 49 yaş / 6.850 primErkek: 51 yaş / 6.850 prim2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 50 yaş / 6.925 primErkek: 52 yaş / 6.925 prim2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 51 yaş / 7.000 primErkek: 53 yaş / 7.000 prim.
Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik tablosuKademeli emeklilik teklifiemeklilik şartları
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026