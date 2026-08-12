Kapeks Kimya halka arz talep toplama bitti mi, Kapeks arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verecek?

Emekliye 35 bin TL'ye kadar verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya 23.552 TL taban maaşa ek 35.000 TL promosyon...

Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaş için bankaların promosyon yarışı ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler, yalnızca ödenecek promosyon tutarını değil, kampanyalara eklenen diğer avantajları da karşılaştırıyor. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri 35 bin TL seviyesine kadar çıkarken, faizsiz kredi, nakit avans ve farklı kampanya destekleriyle birlikte elde edilebilecek toplam avantajın 90 bin TL'ye kadar ulaştığı görülüyor. Peki ağustos ayında hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? 35 bin TL'lik promosyon şartları neler? En yüksek toplam avantaj hangi bankada? İşte 2026 Ağustos emekli banka promosyonlarında öne çıkan kampanyalar...