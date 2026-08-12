Kapeks Kimya halka arz talep toplama bitti mi, Kapeks arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verecek?
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Katılım Endeksi’ne uygun olan halka arzda konsorsiyum liderliğini Ziraat Yatırım ve TSKB, konsorsiyum eş liderliğini ise Yatırım Finansman üstleniyor. Kapeks Kimya'nın halka arz fiyatı 94,00 TL olarak açıklandı. Halka arzın tamamının sermaye artırımı yoluyla yapılacak ve ortak satışı olmayacak.
Kimya sektörünün önde gelen isimlerinden Kapeks Kimya Sanayi A.Ş., kurumsallaşma adımları ve büyüme hedefleri doğrultusunda halka arz sürecini başlatıyor. Ziraat Yatırım ve TSKB konsorsiyum liderliğinde, Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleştirilecek olan halka arzda talep toplama tarihleri 12 - 13 - 14 Ağustos olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek bu halka arz süreci, sermaye piyasalarına yeni bir ivme kazandırmayı hedeflerken, yatırımcılar başvuru şartlarını ve sürece dair detayları yakından takip ediyor.
Şirketin halka arz sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda 25,1 milyon lira nominal değerli payın satışa sunulacağı belirtildi. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 359 milyon lira, halka açıklık oranının ise yüzde 20,06 olması öngörülüyor.
1996'da Ankara'da kurulan şirketin halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Halka arzdan elde edilecek fonun tamamı şirkete kalacak. KAPEKS, gelirin yaklaşık yüzde 40-50'sini yeni üretim tesisi, yatırım fırsatları ve mevcut hatlardaki otomasyon yatırımlarına, yüzde 50-60'ını ise hammadde tedariki ve işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayırmayı planlıyor.
Şirket, yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, kapasite artışı ve ürün geliştirme yatırımlarını da büyüme planları kapsamında değerlendiriyor.
KAPEKS, 2025'te 3,84 milyar lira gelir elde ederken, hasılatının yaklaşık yüzde 16'sını ihracattan sağladı. Şirket, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki tesislerinde ANFO, emülsiyon patlayıcılar, elektriksiz ve elektronik kapsül ile şok tüp üretiminin yanı sıra jeoteknik analiz, patlatma tasarımı, saha izleme ve veri analitiği çözümleri sunuyor.
Şirketin yıllık 28 bin 512 kilometre kapasiteli ilk şok tüp hattında üretim sürerken, 38 bin 800 kilometre ilave kapasite sağlayacak ikinci hat için yatırımlar devam ediyor. İkinci hatta 2026 sonuna kadar üretim denemelerine başlanması hedefleniyor.
KAPEKS, uluslararası faaliyetlerini Liberya ve Özbekistan'daki operasyonlarıyla da sürdürüyor.
KAPEKS KİMYA HALKA ARZI KAÇ LOT?
Kapeks Kimya halka arzında toplam 25.100.000 lot pay satışa sunulacak. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu halka arzda ortak satışı ve ek satış bulunmuyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.