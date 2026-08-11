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Fenerbahçe play-off rakibi kim, Sparta Prag mı Lyon mu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Fenerbahçe play-off rakibi kim, Sparta Prag mı Lyon mu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

23:29, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 23:55, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe play-off rakibi kim, Sparta Prag mı Lyon mu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz’ı rövanş maçında 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0’lık skorla play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibi olacak; futbolseverler şimdi Fenerbahçe’nin rakibinin kim olacağını, play-off maçlarının hangi tarihte oynanacağını ve lig etabına giden yolun nasıl şekilleneceğini araştırıyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sturm Graz’ı rövanşta 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0’lık skorla eleyen sarı-lacivertlilerin play-off rakibi, Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibi olacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Sturm Graz’ı rövanşta 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0’lık skorla eleyen sarı-lacivertlilerin play-off rakibi, Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibi olacak.

Fenerbahçe play-off turuna yükseldi


Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı rövanş maçında 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.


İlk karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, rövanşı da kazanarak iki maç sonunda 3-0’lık toplam skorla Sturm Graz’ı eledi.


Sarı-lacivertliler böylece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı öncesindeki son aşama olan play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe play-off turuna yükseldiFenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı rövanş maçında 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.İlk karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, rövanşı da kazanarak iki maç sonunda 3-0’lık toplam skorla Sturm Graz’ı eledi.Sarı-lacivertliler böylece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı öncesindeki son aşama olan play-off turuna yükseldi.


Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim?


Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon oldu.


Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.


Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.


Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.


Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi kim?Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon oldu.Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.


Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?


Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.


Rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.Rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe lig etabına nasıl kalacak?


Sturm Graz engelini toplamda 3-0’lık skorla aşan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig etabına kalabilmesi için play-off turunu da geçmesi gerekiyor.


Sarı-lacivertliler, Sparta Prag veya Lyon karşısında oynayacağı iki maç sonunda turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2026-2027 sezonu lig etabına katılma hakkı kazanacak.


Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki son durum şöyle:


İlk maç: Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz

Rövanş: Fenerbahçe 1-0 Sturm Graz

Toplam skor: Fenerbahçe 3-0 Sturm Graz

Sonuç: Fenerbahçe play-off turuna yükseldi

Play-off rakibi: Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibi

Play-off ilk maçları: 18-19 Ağustos 2026

Play-off rövanşları: 25-26 Ağustos 2026


Fenerbahçe lig etabına nasıl kalacak?Sturm Graz engelini toplamda 3-0’lık skorla aşan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig etabına kalabilmesi için play-off turunu da geçmesi gerekiyor.Sarı-lacivertliler, Sparta Prag veya Lyon karşısında oynayacağı iki maç sonunda turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2026-2027 sezonu lig etabına katılma hakkı kazanacak.Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki son durum şöyle:İlk maç: Fenerbahçe 2-0 Sturm GrazRövanş: Fenerbahçe 1-0 Sturm GrazToplam skor: Fenerbahçe 3-0 Sturm GrazSonuç: Fenerbahçe play-off turuna yükseldiPlay-off rakibi: Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiPlay-off ilk maçları: 18-19 Ağustos 2026Play-off rövanşları: 25-26 Ağustos 2026
Başlıklar :fenerbahçeuefa şampiyonlar ligisparta praglyonfutbolFenerbahçe play-off rakibi
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