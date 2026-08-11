Romelu Lukaku kimdir? Lukaku kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri

Chelsea transferiyle Premier Lig'e geçti





Lukaku'nun Avrupa'nın önde gelen liglerindeki kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri Ağustos 2011'de gerçekleşti. Belçikalı futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı.





Transfer bedelinin yaklaşık 12 milyon euro olduğu, performansa bağlı ek ödemelerle rakamın 20 milyon euroya kadar çıkabileceği bildirildi.





Lukaku, Chelsea formasıyla Stamford Bridge'deki ilk maçına Norwich City karşısında çıktı. Chelsea'nin 3-1 kazandığı karşılaşmanın 83. dakikasında Fernando Torres'in yerine oyuna dahil oldu.





West Bromwich Albion ve Everton dönemleri





Chelsea'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Lukaku, 10 Ağustos 2012'de West Bromwich Albion'a sezon sonuna kadar kiralandı.





Sekiz gün sonra Liverpool karşısında oynanan ve West Bromwich Albion'ın 3-0 kazandığı karşılaşmada oyuna sonradan giren Lukaku, ligdeki ilk golünü kaydetti.





2013 yaz transfer döneminin son gününde ise Everton'a kiralandı. Everton, Temmuz 2014'te Belçikalı futbolcunun bonservisini yaklaşık 28 milyon sterlin karşılığında aldı. Bu rakam o dönem kulüp rekoru olarak kayıtlara geçti.





Manchester United'a 2017'de transfer oldu





Romelu Lukaku, 10 Temmuz 2017'de Manchester United ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık sözleşme imzaladı.





Transfer bedeli kulüpler tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak anlaşmanın 75 milyon sterlinlik sabit ücret ve 15 milyon sterline ulaşabilecek ek ödemeler içerdiği bildirildi.





Inter ile Serie A kariyeri başladı





Belçikalı golcü, 8 Ağustos 2019'da Serie A ekiplerinden Inter'e transfer oldu. Lukaku'nun İtalyan kulübüyle beş yıllık sözleşme imzaladığı ve transfer için yaklaşık 80 milyon euro ödendiği bildirildi.





İtalya'daki performansının ardından Chelsea, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna kattı.





Chelsea'ye 97,5 milyon sterlinle döndü





Romelu Lukaku, 12 Ağustos 2021'de ilk Chelsea transferinden yaklaşık 10 yıl sonra Londra ekibine geri döndü.





Chelsea'nin Lukaku için 97,5 milyon sterlin ödediği ve futbolcuyla beş yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi.





Ancak Lukaku'nun ikinci Chelsea dönemi uzun sürmedi. İngiliz kulübü, 29 Haziran 2022'de futbolcunun 2022-23 sezonunda kiralık olarak Inter'e döneceğini açıkladı.





Roma'ya kiralandı





2023 yazında Lukaku'nun Inter'in Serie A'daki rakiplerinden Juventus ile olası bir transfer için görüşmeler yaptığı bildirildi.





Transfer gerçekleşmedi ve Belçikalı futbolcu 31 Ağustos 2023'te Serie A ekiplerinden Roma'ya kiralık olarak katıldı.





Napoli Lukaku'yu kadrosuna kattı





Lukaku'nun bir sonraki adresi Napoli oldu. Belçikalı golcü, 29 Ağustos 2024'te yaklaşık 30 milyon euro olduğu bildirilen bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye kalıcı olarak transfer edildi.





33 yaşındaki futbolcu halen Napoli forması giyerken, Fenerbahçe'nin Lukaku'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği öne sürülüyor.





Transferin tamamlandığına ilişkin bir bilgi bulunmazken Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum hattı için gündeme gelen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.