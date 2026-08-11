Romelu Lukaku kimdir? Lukaku kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Romelu Lukaku, kariyeri ve forma giydiği takımlarla futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Peki, Romelu Lukaku kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda forma giydi ve Belçikalı golcünün Napoli ile Fenerbahçe arasındaki transfer sürecinde son durum ne?
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Romelu Lukaku, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen Belçikalı golcüler arasında yer alıyor. Peki, Romelu Lukaku kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve kariyerinde hangi takımlarda forma giydi?
Romelu Lukaku kimdir?
Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen isimlerden biri oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcuyla ilgili görüşmelerde son aşamaya gelindiği iddia ediliyor.
Tam adı Romelu Lukaku Bolingoli olan futbolcu, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Kongo kökenli Belçikalı millî futbolcu olan Lukaku, 11 Ağustos 2026 itibarıyla 33 yaşında.
Hücum hattında golcü olarak görev yapan Lukaku'nun kariyerinde Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.
Romelu Lukaku hangi mevkide oynuyor?
Romelu Lukaku kariyeri boyunca hücum hattında golcü olarak forma giydi. Fiziksel özellikleri ve ceza sahası içerisindeki etkinliğiyle öne çıkan Belçikalı futbolcu, kariyerinin mevcut bölümünde Napoli forması giyiyor.
Lukaku'nun kariyerindeki başlıca kulüpler şöyle:
- Anderlecht
- Chelsea
- West Bromwich Albion
- Everton
- Manchester United
- Inter
- Roma
- Napoli
Futbola Belçika'da başladı
Romelu Lukaku futbola beş yaşındayken Belçika'nın yerel takımlarından Rupel Boom'da başladı. Burada geçirdiği dört sezonun ardından Lierse tarafından keşfedildi.
2004 ile 2006 yılları arasında Lierse altyapısında oynayan Lukaku, 68 maçta 121 gol kaydetti. Lierse'nin Belçika Pro Ligi'nden düşmesinin ardından Anderlecht, 2006 yılında Lukaku'nun da aralarında bulunduğu 13 genç oyuncuyu kadrosuna kattı.
Lukaku, Anderlecht altyapısında üç yıl daha forma giyerken 93 maçta 131 gole ulaştı.
Anderlecht'te profesyonel oldu
13 Mayıs 2009'da 16 yaşına giren Romelu Lukaku, Anderlecht ile 2012 yılına kadar geçerli profesyonel sözleşme imzaladı.
Belçikalı futbolcu, yalnızca 11 gün sonra, 24 Mayıs 2009'da Standard Liège ile oynanan şampiyonluk play-off karşılaşmasının 69. dakikasında oyuna girerek Belçika Birinci Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.
Chelsea transferiyle Premier Lig'e geçti
Lukaku'nun Avrupa'nın önde gelen liglerindeki kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri Ağustos 2011'de gerçekleşti. Belçikalı futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer bedelinin yaklaşık 12 milyon euro olduğu, performansa bağlı ek ödemelerle rakamın 20 milyon euroya kadar çıkabileceği bildirildi.
Lukaku, Chelsea formasıyla Stamford Bridge'deki ilk maçına Norwich City karşısında çıktı. Chelsea'nin 3-1 kazandığı karşılaşmanın 83. dakikasında Fernando Torres'in yerine oyuna dahil oldu.
West Bromwich Albion ve Everton dönemleri
Chelsea'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Lukaku, 10 Ağustos 2012'de West Bromwich Albion'a sezon sonuna kadar kiralandı.
Sekiz gün sonra Liverpool karşısında oynanan ve West Bromwich Albion'ın 3-0 kazandığı karşılaşmada oyuna sonradan giren Lukaku, ligdeki ilk golünü kaydetti.
2013 yaz transfer döneminin son gününde ise Everton'a kiralandı. Everton, Temmuz 2014'te Belçikalı futbolcunun bonservisini yaklaşık 28 milyon sterlin karşılığında aldı. Bu rakam o dönem kulüp rekoru olarak kayıtlara geçti.
Manchester United'a 2017'de transfer oldu
Romelu Lukaku, 10 Temmuz 2017'de Manchester United ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer bedeli kulüpler tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak anlaşmanın 75 milyon sterlinlik sabit ücret ve 15 milyon sterline ulaşabilecek ek ödemeler içerdiği bildirildi.
Inter ile Serie A kariyeri başladı
Belçikalı golcü, 8 Ağustos 2019'da Serie A ekiplerinden Inter'e transfer oldu. Lukaku'nun İtalyan kulübüyle beş yıllık sözleşme imzaladığı ve transfer için yaklaşık 80 milyon euro ödendiği bildirildi.
İtalya'daki performansının ardından Chelsea, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna kattı.
Chelsea'ye 97,5 milyon sterlinle döndü
Romelu Lukaku, 12 Ağustos 2021'de ilk Chelsea transferinden yaklaşık 10 yıl sonra Londra ekibine geri döndü.
Chelsea'nin Lukaku için 97,5 milyon sterlin ödediği ve futbolcuyla beş yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi.
Ancak Lukaku'nun ikinci Chelsea dönemi uzun sürmedi. İngiliz kulübü, 29 Haziran 2022'de futbolcunun 2022-23 sezonunda kiralık olarak Inter'e döneceğini açıkladı.
Roma'ya kiralandı
2023 yazında Lukaku'nun Inter'in Serie A'daki rakiplerinden Juventus ile olası bir transfer için görüşmeler yaptığı bildirildi.
Transfer gerçekleşmedi ve Belçikalı futbolcu 31 Ağustos 2023'te Serie A ekiplerinden Roma'ya kiralık olarak katıldı.
Napoli Lukaku'yu kadrosuna kattı
Lukaku'nun bir sonraki adresi Napoli oldu. Belçikalı golcü, 29 Ağustos 2024'te yaklaşık 30 milyon euro olduğu bildirilen bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye kalıcı olarak transfer edildi.
33 yaşındaki futbolcu halen Napoli forması giyerken, Fenerbahçe'nin Lukaku'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği öne sürülüyor.
Transferin tamamlandığına ilişkin bir bilgi bulunmazken Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum hattı için gündeme gelen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
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