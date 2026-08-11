EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ 2026: PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri belli oldu

UEFA Süper Kupa finalinde PSG ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’nın oynayacağı kritik final öncesinde futbolseverler “PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Avusturya’nın Salzburg kentinde oynanacak PSG - Aston Villa maçı 12 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takımın da UEFA Süper Kupa’yı ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacağı mücadelede maç saati, yayın bilgileri, hakem ve final öncesi son gelişmeler yakından takip ediliyor.