EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de
2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı ve başvurular nasıl yapılacak? ÖSYM tarafından 19 Nisan’da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın sonuçları 14 Mayıs’ta açıklanırken, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gözü tercih takvimine çevrildi. EKPSS tercih tarihleri, kılavuz, kadro ve kontenjanlara ilişkin güncel gelişmeler haberimizde.
2026 EKPSS tercihleri için bekleyiş sürerken ÖSYM henüz tercih tarihlerini açıklamadı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, kamu kurumlarının engelli personel kadrolarını içerecek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor.
2026 EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı?
2026 EKPSS tercihleri, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel kadrolarına atanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Ağustos 2026 itibarıyla tercihlerin başlayacağı tarihi duyurmadı ve sınav takviminde tercih tarihine yer vermedi.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 14 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açıldı.
Sürece ilişkin bilinen tarihler şöyle:
- Sınav tarihi: 19 Nisan 2026
- Sonuçların açıklanma tarihi: 14 Mayıs 2026
- Tercih tarihleri: Henüz açıklanmadı
- Tercih kılavuzu: Henüz yayımlanmadı
EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ÖSYM tarafından 2026 EKPSS puanlarıyla yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kurumun sınav takviminde de tercih işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri boş bırakıldı.
Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kamu kurumlarının açtığı kadroların, kontenjanların, öğrenim düzeylerinin, nitelik kodlarının ve başvuru koşullarının netleşmesi bekleniyor. Adayların tercih işlemi yapmadan önce kılavuzda yer alacak özel şartları dikkatle incelemesi gerekecek.
2026 EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2026 EKPSS sonuçlarını 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren erişime açtı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebildi.
Tercih sürecinin başlaması için ÖSYM tarafından yapılacak resmî duyuru bekleniyor. Tercih tarihleri ve kılavuz yayımlandığında işlemlerin hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği de netleşecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.