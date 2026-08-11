Dusan Vlahovic kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Vlahovic Beşiktaş'a transfer oldu mu?
Beşiktaş, golcü transferinde Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardı. Juventus kariyerinde Serie A ve Coppa Italia tecrübesi yaşayan 26 yaşındaki Sırp santraforun 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Peki Dusan Vlahovic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte yıldız ismin Beşiktaş transferindeki son gelişmeleri ve kariyeri hakkında bilgiler.
Beşiktaş, golcü transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardı. Sırp santraforun 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Dusan Vlahovic Beşiktaş'a geliyor
Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü Dusan Vlahovic transferinde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Sırp golcünün 12 Ağustos'ta öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
26 yaşındaki santraforun İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.
Transfer sürecinde öne çıkan bilgiler şöyle:
- Beşiktaş ile Dusan Vlahovic arasında anlaşma sağlandı.
- Sırp golcünün 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- Vlahovic'in sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması planlanıyor.
- Oyuncunun Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erdi.
Dusan Vlahovic kimdir, kaç yaşında?
Dusan Vlahovic, 28 Ocak 2000'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da doğdu. 1,90 metre boyundaki 26 yaşındaki sol ayaklı santrafor; fizik gücü, gol vuruşları ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.
Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Vlahovic, milli formayla 41 maça çıktı ve 16 gol kaydetti. Sırp futbolcu, 2022 Dünya Kupası ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da ülkesini temsil etti.
Kariyerine Partizan'da yükseldi
Futbola Belgrad'daki Altina Zemun ve OFK Beograd kulüplerinde başlayan Vlahovic, 2014 yılında Partizan altyapısına geçti.
2016'da henüz 16 yaşındayken Partizan A Takımı'nda forma giyen Vlahovic, kulüp tarihinde en genç yaşta A takımda oynayan ve gol atan futbolcu oldu.
Sırp santrafor, Partizan formasıyla 2016/17 sezonunda Sırbistan Süper Ligi şampiyonluğu yaşarken 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında iki kupa kazandı.
Fiorentina'da Serie A'da dikkat çekti
Vlahovic, 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olarak İtalya kariyerine başladı. 2020/21 sezonunda Serie A'da 21 gol atan Sırp futbolcu, sezon sonunda "Serie A'nın En İyi Genç Oyuncusu" ödülünü aldı.
Fiorentina formasıyla toplam 98 lig karşılaşmasına çıkan Vlahovic, bu maçlarda 44 kez fileleri havalandırdı.
Juventus'a 70 milyon euroluk transfer
Dusan Vlahovic, Ocak 2022'de yaklaşık 70 milyon euro ve bonuslar karşılığında Juventus'a transfer oldu.
Juventus formasıyla 123 lig karşılaşmasında 50 gol kaydeden Vlahovic, 2023/24 sezonunda Coppa Italia şampiyonluğu yaşadı. Sırp santrafor, final karşılaşmasının tek golünü de kaydetti.
Vlahovic ayrıca 2024 yılında Sırbistan'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.
Vlahovic'in Beşiktaş transferinde son durum
Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eren Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'a transfer sürecinde anlaşma aşaması tamamlandı. Sırp futbolcunun 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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