Bu akşam kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 11 Ağustos günün maç programı
11 Ağustos 2026 Salı bugünkü maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmalarıyla futbolseverlerin gündeminde. Günün öne çıkan maçında Fenerbahçe, ilk karşılaşmada 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz'a deplasmanda konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sturm Graz-Fenerbahçe maçı başta olmak üzere 11 Ağustos bugünkü maç programı ve karşılaşmaların detayları.
Bugünkü maç programı, 11 Ağustos 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmalarıyla öne çıkıyor. Fenerbahçe, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz'a TSİ 21.30'da konuk olacak ve mücadele TV100'den canlı yayınlanacak.
Bugünkü maç programında hangi karşılaşmalar var?
Bugünkü maç programının öne çıkan karşılaşması Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sarı-lacivertliler, 11 Ağustos Salı günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak.
Fenerbahçe, sahasında oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması TSİ 21.30'da başlayacak ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin maçı bugün mü?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sturm Graz rövanşı bugün, 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, 2-0'lık ilk maç sonucunun ardından play-off turuna yükselmek için Avusturya'da sahaya çıkacak.
Karşılaşmanın temel bilgileri şöyle:
Maç: Sturm Graz - Fenerbahçe
Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşı
Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı
Saat: 21.30
Yayın: TV100
İlk maç: Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rövanş karşılaşmaları 11 Ağustos Salı günü devam ediyor. Günün programında Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanının yanı sıra toplam 10 karşılaşma bulunuyor. UEFA'nın 2026-2027 sezonu fikstüründe karşılaşmalar 11 Ağustos programında yer alıyor.
Bugünkü eşleşmeler ve ilk maç sonuçları şöyle:
Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: İlk maç 0-2
Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan): İlk maç 0-1
Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): İlk maç 3-3
Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): İlk maç 1-2
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): İlk maç 0-5
NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): İlk maç 0-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): İlk maç 0-1
Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): İlk maç 1-2
Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): İlk maç 2-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): İlk maç 1-2
UEFA'nın resmi fikstüründe Kairat-Levski Sofya ve Olimpik Lyon-Sparta Prag karşılaşmaları da 11 Ağustos 2026 tarihli üçüncü eleme turu programında yer alıyor.
Gözler Sturm Graz-Fenerbahçe maçında
Günün Türkiye açısından öne çıkan karşılaşmasında Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ilk maçtaki 2-0'lık üstünlüğünü koruyarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
Sturm Graz-Fenerbahçe mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.
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