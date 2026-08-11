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12 Ağustos’ta gökyüzüne dikkat: Önce Güneş tutulması, sonra meteor yağmuru

12 Ağustos’ta gökyüzüne dikkat: Önce Güneş tutulması, sonra meteor yağmuru

20:31, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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12 Ağustos’ta gökyüzüne dikkat: Önce Güneş tutulması, sonra meteor yağmuru

12 Ağustos 2026 Güneş tutulması ve Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Tam Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek ancak aynı gece Perseid meteor yağmuru gökyüzü meraklılarına dikkat çekici bir gözlem fırsatı sunacak. Peki, Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek, hangi ülkelerden görülecek, Perseid meteor yağmuru Türkiye’den ne zaman ve hangi saatlerde izlenebilecek? İşte 12-13 Ağustos 2026 gökyüzü takvimi, tutulmanın görünürlük alanı ve meteor yağmurunun zirve saatlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar.

12 Ağustos 2026 Güneş tutulması, gökyüzü takviminin öne çıkan astronomi olaylarından biri olacak ancak Türkiye’den izlenemeyecek. Tutulmanın ardından Perseid meteor yağmuru 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşırken, yeni ay sayesinde gözlem koşullarının elverişli olması bekleniyor.

12 Ağustos 2026 Güneş tutulması, gökyüzü takviminin öne çıkan astronomi olaylarından biri olacak ancak Türkiye’den izlenemeyecek. Tutulmanın ardından Perseid meteor yağmuru 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşırken, yeni ay sayesinde gözlem koşullarının elverişli olması bekleniyor.


12 Ağustos 2026 Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?


12 Ağustos 2026 Güneş tutulması, çarşamba günü gerçekleşecek. Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümünden gözlemlenebilecek; TÜBİTAK Bilim ve Teknik’in Ağustos 2026 gökyüzü takvimine göre tutulma Türkiye’den görülemeyecek.


Astronomik hesaplamalara göre tutulmanın küresel olarak en büyük evresi 17.47 UTC civarında gerçekleşecek. Bu saat Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47’ye karşılık geliyor. Ancak bu saat, tutulmanın Türkiye’den izlenebileceği anlamına gelmiyor; Türkiye tutulmanın görünürlük alanının dışında bulunuyor.


NASA’nın yayımladığı tutulma haritasında tam tutulma hattı kuzey Rusya’dan başlayarak Grönland ve İzlanda üzerinden Atlantik’e, ardından İspanya ve Portekiz’in kuzeybatısındaki küçük bir bölgeye uzanıyor. Avrupa’nın önemli bir bölümünde ise tutulma parçalı olarak görülebilecek


12 Ağustos Güneş tutulmasının öne çıkan bilgileri

  • Tarih: 12 Ağustos 2026 Çarşamba
  • Tutulma türü: Tam Güneş tutulması
  • Küresel maksimum: Yaklaşık 17.47 UTC / 20.47 TSİ
  • Türkiye’den görünürlük: Görülemeyecek
  • Tam tutulmanın izlenebileceği başlıca bölgeler: Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümü
12 Ağustos 2026 Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?12 Ağustos 2026 Güneş tutulması, çarşamba günü gerçekleşecek. Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümünden gözlemlenebilecek; TÜBİTAK Bilim ve Teknik’in Ağustos 2026 gökyüzü takvimine göre tutulma Türkiye’den görülemeyecek.Astronomik hesaplamalara göre tutulmanın küresel olarak en büyük evresi 17.47 UTC civarında gerçekleşecek. Bu saat Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47’ye karşılık geliyor. Ancak bu saat, tutulmanın Türkiye’den izlenebileceği anlamına gelmiyor; Türkiye tutulmanın görünürlük alanının dışında bulunuyor.NASA’nın yayımladığı tutulma haritasında tam tutulma hattı kuzey Rusya’dan başlayarak Grönland ve İzlanda üzerinden Atlantik’e, ardından İspanya ve Portekiz’in kuzeybatısındaki küçük bir bölgeye uzanıyor. Avrupa’nın önemli bir bölümünde ise tutulma parçalı olarak görülebilecek12 Ağustos Güneş tutulmasının öne çıkan bilgileriTarih: 12 Ağustos 2026 ÇarşambaTutulma türü: Tam Güneş tutulmasıKüresel maksimum: Yaklaşık 17.47 UTC / 20.47 TSİTürkiye’den görünürlük: GörülemeyecekTam tutulmanın izlenebileceği başlıca bölgeler: Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümü


Perseid meteor yağmuru ne zaman?


Güneş tutulmasının hemen ardından gökyüzü bu kez Perseid meteor yağmuru ile hareketlenecek. Perseidler, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle ortaya çıkıyor.


Uluslararası Meteor Organizasyonu’nun (IMO) 2026 takvimine göre Perseidler 17 Temmuz-24 Ağustos arasında etkinliğini sürdürüyor ve ana maksimum 13 Ağustos’ta 02.00-04.00 UTC arasında bekleniyor. Bu zaman aralığı Türkiye saatiyle yaklaşık 05.00-07.00 arasına denk geliyor. Bununla birlikte meteorlar 12 Ağustos gecesinden itibaren gözlemlenebilecek ve kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde saçılma noktası yerel saatle 22.00-23.00 sonrasında gözlem için daha uygun konuma yükselecek.


NASA da Perseid meteor yağmurunun 12-13 Ağustos döneminde zirveye ulaşacağını belirtiyor. 12 Ağustos’un aynı zamanda yeni ay dönemine denk gelmesi, Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması nedeniyle meteor gözlemleri açısından avantaj sağlayacak.


Perseid meteor yağmuru ne zaman?Güneş tutulmasının hemen ardından gökyüzü bu kez Perseid meteor yağmuru ile hareketlenecek. Perseidler, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle ortaya çıkıyor.Uluslararası Meteor Organizasyonu’nun (IMO) 2026 takvimine göre Perseidler 17 Temmuz-24 Ağustos arasında etkinliğini sürdürüyor ve ana maksimum 13 Ağustos’ta 02.00-04.00 UTC arasında bekleniyor. Bu zaman aralığı Türkiye saatiyle yaklaşık 05.00-07.00 arasına denk geliyor. Bununla birlikte meteorlar 12 Ağustos gecesinden itibaren gözlemlenebilecek ve kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde saçılma noktası yerel saatle 22.00-23.00 sonrasında gözlem için daha uygun konuma yükselecek.NASA da Perseid meteor yağmurunun 12-13 Ağustos döneminde zirveye ulaşacağını belirtiyor. 12 Ağustos’un aynı zamanda yeni ay dönemine denk gelmesi, Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması nedeniyle meteor gözlemleri açısından avantaj sağlayacak.

Perseidleri izlemek için en uygun zaman


Perseid meteorlarını gözlemlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzak ve görüş alanı açık bir noktayı tercih etmesi gerekiyor. Meteorlar gece ilerledikçe daha rahat seçilebilirken, en yoğun etkinlik şafak öncesindeki saatlerde bekleniyor.


IMO’nun takviminde Perseidler için teorik maksimum değerin saatte 100 meteora kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu rakam ideal gökyüzü ve gözlem koşullarını ifade ediyor; gerçek gözlem sayısı bulunduğunuz konum ve çevresel koşullara göre değişebiliyor.

Perseidleri izlemek için en uygun zamanPerseid meteorlarını gözlemlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzak ve görüş alanı açık bir noktayı tercih etmesi gerekiyor. Meteorlar gece ilerledikçe daha rahat seçilebilirken, en yoğun etkinlik şafak öncesindeki saatlerde bekleniyor.IMO’nun takviminde Perseidler için teorik maksimum değerin saatte 100 meteora kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu rakam ideal gökyüzü ve gözlem koşullarını ifade ediyor; gerçek gözlem sayısı bulunduğunuz konum ve çevresel koşullara göre değişebiliyor.

Güneş tutulması hangi gözlükle izlenmeli?


Tutulmanın görüleceği bölgelerde Güneş’i doğrudan izlemek isteyenlerin özel Güneş gözlem ekipmanı kullanması gerekiyor. NASA, doğrudan gözlemde kullanılan tutulma gözlükleri veya el tipi Güneş filtrelerinin ISO 12312-2 standardının gerekliliklerini karşılaması gerektiğini belirtiyor. Normal güneş gözlükleri, ne kadar koyu olursa olsun Güneş’i doğrudan izlemek için yeterli koruma sağlamıyor.


Gözlük veya filtre kullanılmadan önce yüzeyinde çizik, delik ya da başka bir hasar bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Çocukların Güneş gözlemi sırasında yetişkin gözetiminde tutulması da öneriliyor.

Güneş tutulması hangi gözlükle izlenmeli?Tutulmanın görüleceği bölgelerde Güneş’i doğrudan izlemek isteyenlerin özel Güneş gözlem ekipmanı kullanması gerekiyor. NASA, doğrudan gözlemde kullanılan tutulma gözlükleri veya el tipi Güneş filtrelerinin ISO 12312-2 standardının gerekliliklerini karşılaması gerektiğini belirtiyor. Normal güneş gözlükleri, ne kadar koyu olursa olsun Güneş’i doğrudan izlemek için yeterli koruma sağlamıyor.Gözlük veya filtre kullanılmadan önce yüzeyinde çizik, delik ya da başka bir hasar bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Çocukların Güneş gözlemi sırasında yetişkin gözetiminde tutulması da öneriliyor.

Fotoğraf makinesi, dürbün ve teleskopla tutulma izlenir mi?


Fotoğraf makinesi, dürbün veya teleskopla Güneş’e bakmak için yalnızca tutulma gözlüğü kullanmak yeterli değil. NASA’ya göre bu cihazların Güneş’e dönük ön bölümüne, ilgili optik ekipman için özel olarak tasarlanmış bir Güneş filtresi takılması gerekiyor.


Yoğunlaştırılmış Güneş ışığı tutulma gözlüğüne zarar verebileceği gibi ciddi göz yaralanmalarına da neden olabilir. Bu nedenle filtresiz fotoğraf makinesi, teleskop veya dürbün aracılığıyla Güneş’e doğrudan bakılmaması gerekiyor.

Fotoğraf makinesi, dürbün ve teleskopla tutulma izlenir mi?Fotoğraf makinesi, dürbün veya teleskopla Güneş’e bakmak için yalnızca tutulma gözlüğü kullanmak yeterli değil. NASA’ya göre bu cihazların Güneş’e dönük ön bölümüne, ilgili optik ekipman için özel olarak tasarlanmış bir Güneş filtresi takılması gerekiyor.Yoğunlaştırılmış Güneş ışığı tutulma gözlüğüne zarar verebileceği gibi ciddi göz yaralanmalarına da neden olabilir. Bu nedenle filtresiz fotoğraf makinesi, teleskop veya dürbün aracılığıyla Güneş’e doğrudan bakılmaması gerekiyor.

Gözleri korumak neden önemli?


Güneş’e uygun koruma olmadan doğrudan bakmak retinada hasara ve solar retinopati olarak adlandırılan görme problemine yol açabiliyor. Amerikan Oftalmoloji Akademisi, hasarın bazı vakalarda kalıcı olabileceğini belirtiyor.


Solar retina hasarının belirtileri arasında bulanık görme, merkezi görüşte kör veya karanlık bir alan oluşması, şekillerin bozuk görülmesi ve renk algısındaki değişiklikler bulunabiliyor. Güneş’e baktıktan sonra bu tür görme değişiklikleri yaşayan kişilerin göz sağlığı uzmanına başvurması öneriliyor.


12 Ağustos’ta gerçekleşecek tam Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek olsa da aynı dönemde zirveye ulaşacak Perseid meteor yağmuru Türkiye’deki gökyüzü meraklıları için gecenin öne çıkan astronomi olayı olacak. Yeni ayın oluşturacağı karanlık gökyüzü de 12-13 Ağustos gecesindeki meteor gözlemlerini destekleyecek

Gözleri korumak neden önemli?Güneş’e uygun koruma olmadan doğrudan bakmak retinada hasara ve solar retinopati olarak adlandırılan görme problemine yol açabiliyor. Amerikan Oftalmoloji Akademisi, hasarın bazı vakalarda kalıcı olabileceğini belirtiyor.Solar retina hasarının belirtileri arasında bulanık görme, merkezi görüşte kör veya karanlık bir alan oluşması, şekillerin bozuk görülmesi ve renk algısındaki değişiklikler bulunabiliyor. Güneş’e baktıktan sonra bu tür görme değişiklikleri yaşayan kişilerin göz sağlığı uzmanına başvurması öneriliyor.12 Ağustos’ta gerçekleşecek tam Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek olsa da aynı dönemde zirveye ulaşacak Perseid meteor yağmuru Türkiye’deki gökyüzü meraklıları için gecenin öne çıkan astronomi olayı olacak. Yeni ayın oluşturacağı karanlık gökyüzü de 12-13 Ağustos gecesindeki meteor gözlemlerini destekleyecek
Başlıklar :güneş tutulmasıperseid meteor yağmuruastronomi olaylarıtam güneş tutulmasımeteor yağmuru
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