



12 Ağustos 2026 Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?





12 Ağustos 2026 Güneş tutulması, çarşamba günü gerçekleşecek. Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümünden gözlemlenebilecek; TÜBİTAK Bilim ve Teknik’in Ağustos 2026 gökyüzü takvimine göre tutulma Türkiye’den görülemeyecek.





Astronomik hesaplamalara göre tutulmanın küresel olarak en büyük evresi 17.47 UTC civarında gerçekleşecek. Bu saat Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47’ye karşılık geliyor. Ancak bu saat, tutulmanın Türkiye’den izlenebileceği anlamına gelmiyor; Türkiye tutulmanın görünürlük alanının dışında bulunuyor.





NASA’nın yayımladığı tutulma haritasında tam tutulma hattı kuzey Rusya’dan başlayarak Grönland ve İzlanda üzerinden Atlantik’e, ardından İspanya ve Portekiz’in kuzeybatısındaki küçük bir bölgeye uzanıyor. Avrupa’nın önemli bir bölümünde ise tutulma parçalı olarak görülebilecek





12 Ağustos Güneş tutulmasının öne çıkan bilgileri