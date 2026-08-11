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Sefer ayı ne zaman bitiyor 2026? Rebiülevvel ayı hangi tarihte başlayacak? Diyanet takvimi

Sefer ayı ne zaman bitiyor 2026? Rebiülevvel ayı hangi tarihte başlayacak? Diyanet takvimi

21:42, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Sefer ayı ne zaman bitiyor 2026? Rebiülevvel ayı hangi tarihte başlayacak? Diyanet takvimi

Sefer ayı ne zaman bitiyor, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Hicri takvimi takip edenlerin merak ettiği 2026 Sefer ayı bitiş tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle netleşti. Buna göre Sefer ayının son günü 13 Ağustos 2026 Perşembe olacak, Rebiülevvel ayı ise 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak. İşte 2026 Sefer ayı bitiş tarihi, Rebiülevvel başlangıcı ve merak edilen dini takvim detayları.

Sefer ayı ne zaman bitiyor sorusu, Hicri takvime göre ibadet ve dini günleri takip edenlerin gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Sefer ayının son günü 13 Ağustos Perşembe olacak, Rebiülevvel ayı ise 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Sefer ayı ne zaman bitiyor sorusu, Hicri takvime göre ibadet ve dini günleri takip edenlerin gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Sefer ayının son günü 13 Ağustos Perşembe olacak, Rebiülevvel ayı ise 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Sefer ayı ne zaman bitiyor?


Sefer ayı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler listesiyle netleşti. Hicri takvimin ikinci ayı olan Sefer (Safer) ayının ardından Rebiülevvel ayına geçilecek.


Diyanet’in takviminde 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe; 1 Rebiülevvel 1448 ise 14 Ağustos 2026 Cuma gününe karşılık geliyor. Buna göre 13 Ağustos 2026 Perşembe, Sefer ayının son günü olacak.


2026 takvimine göre tarihler şöyle:


Sefer ayının son günü: 13 Ağustos 2026 Perşembe

Rebiülevvel ayının ilk günü: 14 Ağustos 2026 Cuma


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Rebiülevvel hilaline ilişkin hesaplamalarında da ayın birinci günü 14 Ağustos 2026 Cuma olarak belirtiliyor.

Sefer ayı ne zaman bitiyor?Sefer ayı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler listesiyle netleşti. Hicri takvimin ikinci ayı olan Sefer (Safer) ayının ardından Rebiülevvel ayına geçilecek.Diyanet’in takviminde 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe; 1 Rebiülevvel 1448 ise 14 Ağustos 2026 Cuma gününe karşılık geliyor. Buna göre 13 Ağustos 2026 Perşembe, Sefer ayının son günü olacak.2026 takvimine göre tarihler şöyle:Sefer ayının son günü: 13 Ağustos 2026 PerşembeRebiülevvel ayının ilk günü: 14 Ağustos 2026 CumaDiyanet İşleri Başkanlığı’nın Rebiülevvel hilaline ilişkin hesaplamalarında da ayın birinci günü 14 Ağustos 2026 Cuma olarak belirtiliyor.

Sefer ayından sonra hangi ay geliyor?


Hicri takvimde Sefer ayının ardından yılın üçüncü ayı olan Rebiülevvel geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde de Rebiülevvel, Safer’den sonra gelen kamerî yılın üçüncü ayı olarak tanımlanıyor.


2026 yılında Rebiülevvel ayının ilk günü 14 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili de Rebiülevvel ayı içerisinde yer alıyor.

Sefer ayından sonra hangi ay geliyor?Hicri takvimde Sefer ayının ardından yılın üçüncü ayı olan Rebiülevvel geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde de Rebiülevvel, Safer’den sonra gelen kamerî yılın üçüncü ayı olarak tanımlanıyor.2026 yılında Rebiülevvel ayının ilk günü 14 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili de Rebiülevvel ayı içerisinde yer alıyor.

Rebiülevvel ayının İslam tarihindeki önemi


Rebiülevvel ayı, İslam tarihinde Hz. Muhammed’in hayatıyla bağlantılı çeşitli olaylar nedeniyle önemli bir yere sahip. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde aktarılan genel kabule göre Hz. Muhammed, Rebiülevvel ayının 12’nci günü pazartesi günü dünyaya geldi ve bu tarih zamanla Müslüman toplumlarda mevlid geleneğinin oluşmasına zemin hazırladı.


İslam tarihinin önemli olaylarından hicret sürecinin bir bölümü de Rebiülevvel ayında gerçekleşti. Hz. Muhammed, Hz. Ebû Bekir ile birlikte Sevr Mağarası’ndan 1 Rebiülevvel’de ayrılarak Medine yönünde yola çıktı, 8 Rebiülevvel’de Kubâ’ya ulaştı ve 12 Rebiülevvel’de Medine’ye vardı. Aynı süreçte Kubâ Mescidi’nin inşası gerçekleşirken Mescid-i Nebevî’nin yapımına da Rebiülevvel ayında başlandı.


Hz. Muhammed’in vefatının da Rebiülevvel ayında gerçekleştiği kabul ediliyor. TDV İslâm Ansiklopedisi’nde aktarılan yaygın rivayete göre vefat tarihi 12 Rebiülevvel Pazartesi olarak belirtiliyor.

Rebiülevvel ayının İslam tarihindeki önemiRebiülevvel ayı, İslam tarihinde Hz. Muhammed’in hayatıyla bağlantılı çeşitli olaylar nedeniyle önemli bir yere sahip. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde aktarılan genel kabule göre Hz. Muhammed, Rebiülevvel ayının 12’nci günü pazartesi günü dünyaya geldi ve bu tarih zamanla Müslüman toplumlarda mevlid geleneğinin oluşmasına zemin hazırladı.İslam tarihinin önemli olaylarından hicret sürecinin bir bölümü de Rebiülevvel ayında gerçekleşti. Hz. Muhammed, Hz. Ebû Bekir ile birlikte Sevr Mağarası’ndan 1 Rebiülevvel’de ayrılarak Medine yönünde yola çıktı, 8 Rebiülevvel’de Kubâ’ya ulaştı ve 12 Rebiülevvel’de Medine’ye vardı. Aynı süreçte Kubâ Mescidi’nin inşası gerçekleşirken Mescid-i Nebevî’nin yapımına da Rebiülevvel ayında başlandı.Hz. Muhammed’in vefatının da Rebiülevvel ayında gerçekleştiği kabul ediliyor. TDV İslâm Ansiklopedisi’nde aktarılan yaygın rivayete göre vefat tarihi 12 Rebiülevvel Pazartesi olarak belirtiliyor.

Rebiülevvel ayında mevlid geleneği


Hz. Muhammed’in doğumunun Rebiülevvel ayına denk gelmesi, bu ayın Müslüman toplumların dini ve kültürel hayatında özel bir yer edinmesini sağladı. Süleyman Çelebi’nin mevlidinde de Hz. Muhammed’in doğum tarihi olarak Rebiülevvel ayının 12’nci gününe işaret ediliyor.


Rebiülevvel ayında özellikle Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü vesilesiyle mevlid geleneğinin yaşatılması, bu ayın İslam kültüründeki belirgin unsurları arasında yer alıyor. TDV İslâm Ansiklopedisi de 12 Rebiülevvel tarihinin Müslüman toplumlarda mevlid geleneğinin oluşmasında etkili olduğunu aktarıyor.

Rebiülevvel ayında mevlid geleneğiHz. Muhammed’in doğumunun Rebiülevvel ayına denk gelmesi, bu ayın Müslüman toplumların dini ve kültürel hayatında özel bir yer edinmesini sağladı. Süleyman Çelebi’nin mevlidinde de Hz. Muhammed’in doğum tarihi olarak Rebiülevvel ayının 12’nci gününe işaret ediliyor.Rebiülevvel ayında özellikle Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü vesilesiyle mevlid geleneğinin yaşatılması, bu ayın İslam kültüründeki belirgin unsurları arasında yer alıyor. TDV İslâm Ansiklopedisi de 12 Rebiülevvel tarihinin Müslüman toplumlarda mevlid geleneğinin oluşmasında etkili olduğunu aktarıyor.
Başlıklar :sefer ayırebiülevvel ayıhicri takvimdiyanet takvimidiyanet işleri başkanlığı
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