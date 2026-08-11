Sefer ayı ne zaman bitiyor 2026? Rebiülevvel ayı hangi tarihte başlayacak? Diyanet takvimi

Rebiülevvel ayının İslam tarihindeki önemi





Rebiülevvel ayı, İslam tarihinde Hz. Muhammed’in hayatıyla bağlantılı çeşitli olaylar nedeniyle önemli bir yere sahip. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde aktarılan genel kabule göre Hz. Muhammed, Rebiülevvel ayının 12’nci günü pazartesi günü dünyaya geldi ve bu tarih zamanla Müslüman toplumlarda mevlid geleneğinin oluşmasına zemin hazırladı.





İslam tarihinin önemli olaylarından hicret sürecinin bir bölümü de Rebiülevvel ayında gerçekleşti. Hz. Muhammed, Hz. Ebû Bekir ile birlikte Sevr Mağarası’ndan 1 Rebiülevvel’de ayrılarak Medine yönünde yola çıktı, 8 Rebiülevvel’de Kubâ’ya ulaştı ve 12 Rebiülevvel’de Medine’ye vardı. Aynı süreçte Kubâ Mescidi’nin inşası gerçekleşirken Mescid-i Nebevî’nin yapımına da Rebiülevvel ayında başlandı.





Hz. Muhammed’in vefatının da Rebiülevvel ayında gerçekleştiği kabul ediliyor. TDV İslâm Ansiklopedisi’nde aktarılan yaygın rivayete göre vefat tarihi 12 Rebiülevvel Pazartesi olarak belirtiliyor.