Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi açıklandı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 1.874 sözleşmeli personel alımında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Alımda 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Gemi adamları istihdamı için KPSS puanı aranmayacak, uygulamalı sınav yapılacak. Bakanlık tarafından açıklanacak olan yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alındı.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi açıklandı mı?
Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi henüz açıklanmadı. Nihai liste, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI
Veteriner Hekim 645
Ziraat Mühendisi 515
Destek Personeli 239
Gıda Mühendisi 185
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 73
Büro Personeli 60
Su Ürünleri Mühendisi 49
Harita (Alan) Mühendisi 45
Gemi Adamı 23
Avukat 13
Laborant 9
Biyolog 7
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 6
Kimyager 5
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