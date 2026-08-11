Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Strum Graz ilk 11'ler ve yayın kanalı belli oldu

Fenerbahçe Sturm Graz maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 2-0'lık avantajla play-off turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve sarı-lacivertli ekipteki son gelişmeler de netleşti. Ederson ve Anthony Musaba'nın forma giyemeyeceği mücadelede Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, maçın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakipleri haberimizde.