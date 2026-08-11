2026 KPSS lisans tarihleri belli oldu: Genel yetenek genel kültür ve alan bilgisi sınavları ne zaman?
Memur adaylarının merakla beklediği 2026 KPSS Lisans sınav takvimi belli oldu. ÖSYM takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür sınavları 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi testlerinin 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sınav maratonuna hazırlanan adaylar, başvuru ve kılavuz detaylarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte KPSS Lisans sınav tarihleri netleşti. Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları ile Alan Bilgisi sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı Ne Zaman?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı Ne Zaman?
KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12 Eylül 2026 Cumartesi ve 13 Eylül 2026 Pazar günlerinde yapılacak. 12 Eylül'deki ilk oturum saat 10.15'te, ikinci oturum 14.45'te başlayacak. 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi oturumu ise saat 10.15'te başlayacak.
KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. Bu doğrultuda 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sınav giriş yerlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
KPSS lisans sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.
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