Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçta elde ettiği 2-0’lık avantajla tura yakın olan sarı-lacivertliler, 11 Ağustos Salı günü Graz’daki Liebenau (Merkur) Stadı’nda sahaya çıkacak. Maç Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak.
Devler Ligi'nde turlamak isteyen Fenerbahçe, Sturm Graz deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden temsilcimizin bu akşam oynayacağı rövanş maçı saat 21.30’da başlayacak. Şifresiz ve canlı yayınlanacak mücadelede hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, MAÇ SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması kapsamında Sturm Graz ile Fenerbahçe, 11 Ağustos Salı günü kozlarını paylaşacak. Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşması Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENECEK?
Karşılaşma Türkiye'de TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sturm Graz - Fenerbahçe mücadelesi şifresiz olarak yayınlanlanacak
Sturm Graz-Fenerbahçe muhtemel 11
Sturm Graz muhtemel 11'i: Khudyakov, Mitchell, Vallci, Heil, Stankovic, Soglo, Seidl, Weinhandl, Hödl, Jatta, Wlodarczyk.
Fenerbahçe muhtemel 11'i: Mert Günok, Aké, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kanté, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Sarı lacivertli ekip, Sturm Graz maçı ile birlikte Avrupa kupalarındaki 304. sınavına çıkacak. Fenerbahçe, geride kalan 303 mücadelede 120 galibiyet, 66 beraberlik, 117 mağlubiyet yaşarken, attığı 413 gole karşın kalesinde 424 gol gördü.
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