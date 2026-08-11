UEFA SÜPER KUPA FİNALİ 2026: PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri belli oldu
UEFA Süper Kupa finalinde PSG ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’nın oynayacağı kritik final öncesinde futbolseverler “PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Avusturya’nın Salzburg kentinde oynanacak PSG - Aston Villa maçı 12 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takımın da UEFA Süper Kupa’yı ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacağı mücadelede maç saati, yayın bilgileri, hakem ve final öncesi son gelişmeler yakından takip ediliyor.
PSG - Aston Villa maçı, UEFA Süper Kupa şampiyonunu belirleyecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’nın Salzburg’daki mücadelesi 12 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00’de TRT 1’den canlı yayınlanacak.
PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Süper Kupa’da Paris Saint-Germain (PSG) ile Aston Villa, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Avusturya’nın Salzburg kentinde karşı karşıya gelecek. Stadion Salzburg’da oynanacak PSG - Aston Villa maçı TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’nın karşılaşmasını Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.
Maçın öne çıkan bilgileri şöyle:
- Maç: PSG - Aston Villa
- Organizasyon: UEFA Süper Kupa
- Tarih: 12 Ağustos 2026 Çarşamba
- Saat: 22.00
- Stat: Stadion Salzburg
- Şehir: Salzburg, Avusturya
- Hakem: Omar Abdulkadir Artan
- Yayın: TRT 1
İki takım da ikinci Süper Kupa zaferini hedefliyor
Üst üste iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşısında yeni sezona bir Avrupa kupasıyla başlamayı hedefliyor. PSG’nin art arda kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu UEFA kayıtlarında da yer alıyor.
Her iki ekip de UEFA Süper Kupa’yı ikinci kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. PSG ile Aston Villa arasındaki mücadele, Salzburg’da kupanın yeni sahibini belirleyecek.
UEFA Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı ise 6 şampiyonlukla Real Madrid. İspanyol ekibini 5’er kupayla Barcelona ve Milan, 4 kupayla Liverpool ve 3 kupayla Atletico Madrid takip ediyor.
Luis Enrique: Seviyemizi sahada göstermemiz gerekiyor
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Süper Kupa’da mücadele etmenin geçen sezon ortaya koydukları performansın sonucu olduğunu belirtti. İspanyol teknik adam, takımının yeniden kupa kazanabileceğine yönelik beklentilerin bulunduğunu ancak bunu sahada kanıtlamaları gerektiğini söyledi.
Enrique, sezonun henüz başında olduklarına dikkat çekerek PSG’nin en iyi seviyesine sezon sonunda ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti. Teknik direktör, Süper Kupa maçının takımın mevcut durumunu görmek açısından önemli bir sınav olacağını dile getirdi.
Aston Villa için öngörülemez oyun vurgusu
Rakipleri Aston Villa hakkında değerlendirmede bulunan Luis Enrique, hazırlık dönemlerinde kadrolara yeni oyuncuların katılması ve bazı isimlerin ayrılması nedeniyle takımları analiz etmenin kolay olmadığını söyledi.
PSG’nin ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirten Enrique, rakipler açısından öngörülemez olmanın önemine işaret etti. İspanyol teknik adam, yeni sezona da önemli kupalar kazanma hedefiyle başladıklarını kaydetti.
İspanyol futboluna dikkat çekti
Luis Enrique, İspanyol teknik direktörlerin kulüp ve milli takım düzeyindeki performansına ilişkin değerlendirmesinde, İspanyol futbolunun uzun süredir oyuncu, teknik direktör ve milli takımlar açısından üst seviyede yer aldığını söyledi.
İspanya’nın pas oyununa dayanan ve belirgin bir futbol kimliğine sahip olduğunu ifade eden Enrique, bu yapının ülke futbolu açısından gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Infantino sorusuna yanıt vermedi
FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun turnuvalara ilişkin projesi hakkında yöneltilen soruya da yanıt veren Enrique, çalışma alanının takımı, oyuncuları ve transfer süreci olduğunu söyledi.
Konu hakkında kişisel bir fikri bulunduğunu ancak bunu basın toplantısında paylaşmak istemediğini belirten PSG Teknik Direktörü, odağının futbol olduğunu vurguladı.
PSG’de motivasyon sorunu görmüyor
Başarılı bir sezonun ardından oyuncularını yeni hedeflere nasıl hazırladığı sorulan Luis Enrique, kadrosundaki futbolcuların yüksek motivasyona sahip olduğunu ifade etti.
Oyuncularının PSG’nin uygulamaya çalıştığı futbol anlayışını benimsediğini belirten Enrique, takımın her gün daha iyi olmak için çalıştığını ve bu nedenle ekstra motivasyona ihtiyaç duymadığını söyledi.
PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finali, 12 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00’de Stadion Salzburg’da oynanacak. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak.
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