UEFA SÜPER KUPA FİNALİ 2026: PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri belli oldu

İki takım da ikinci Süper Kupa zaferini hedefliyor





Üst üste iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşısında yeni sezona bir Avrupa kupasıyla başlamayı hedefliyor. PSG’nin art arda kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu UEFA kayıtlarında da yer alıyor.





Her iki ekip de UEFA Süper Kupa’yı ikinci kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. PSG ile Aston Villa arasındaki mücadele, Salzburg’da kupanın yeni sahibini belirleyecek.





UEFA Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı ise 6 şampiyonlukla Real Madrid. İspanyol ekibini 5’er kupayla Barcelona ve Milan, 4 kupayla Liverpool ve 3 kupayla Atletico Madrid takip ediyor.