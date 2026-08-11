2026 HMGS/2 sınav başvuruları başladı! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026-HMGS/2 başvuruları, 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 09.30'da başladı ve 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, sınav ücretlerini ise 20 Ağustos 2026 tarihine kadar yatırabilecek. İşte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi.
Hukukçular İçin Başvuru Maratonu Başladı: HMGS/2 İçin Son Gün 19 Ağustos!
ÖSYM, 2026 yılının ikinci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) başvurularının alındığını duyurdu.
2026-HMGS/2 başvuruları başladı mı, sınav başvurusu ne zaman sona erecek?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın yıl içindeki ikinci oturumu (2026-HMGS/2) için başvuru süreci resmen başladı. Adaylar, 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar, sınav ücretlerini ise 20 Ağustos 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin ödeme kanalları üzerinden yatırabilecek.
HMGS/2 NE ZAMAN?
2026 yılının ikinci HMGS oturumu, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek ve saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek.
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