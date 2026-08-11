Bu akşam kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 11 Ağustos günün maç programı

11 Ağustos 2026 Salı bugünkü maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmalarıyla futbolseverlerin gündeminde. Günün öne çıkan maçında Fenerbahçe, ilk karşılaşmada 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz'a deplasmanda konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sturm Graz-Fenerbahçe maçı başta olmak üzere 11 Ağustos bugünkü maç programı ve karşılaşmaların detayları.