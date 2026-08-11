Çeşmeden su içti: 10 gün sonra boğazından sülük çıktı
Siirt’te çeşmeden su içtikten yaklaşık 10 gün sonra rahatsızlanan altı yaşındaki çocuğun boğazında sülük olduğu ortaya çıktı. Ailesinin fark etmesi üzerine hastaneye götürülen çocuğun boğazındaki sülük, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Boğazından çıkarılan sülüğün büyüklüğü dikkat çekerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt’in Baykan ilçesinde çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 6 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı.
Sülüğü görünce hastaneye gittiler
Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki M.E., yaklaşık 10 gün önce çeşmeden su içti. Aradan geçen sürenin ardından rahatsızlık hisseden çocuğun boğazına bakan ailesi, sülük bulunduğunu fark edince, çocuğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle çocuğun boğazındaki sülük çıkarıldı. Boğazdan çıkarılan sülüğün büyüklüğü dikkat çekerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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