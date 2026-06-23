Siirt’te bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.S. (16) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.