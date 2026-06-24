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Pikap bariyerlere saplandı: Korkunç kazada yaralılar var

Pikap bariyerlere saplandı: Korkunç kazada yaralılar var

00:2824/06/2026, Çarşamba
IHA
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Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler araca adeta ok gibi saplanırken, araçta sıkışan yolcu Ayhan C. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Fesih A. ile yolcu Ayhan C. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fesih A. yönetimindeki 02 AEK 071 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Araçta yolcu olarak bulunan Ayhan C. araç içerisinde sıkıştı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar

İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Ayhan C., sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü Fesih A. ile yolcu Ayhan C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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