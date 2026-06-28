Siirt'te dikkat çeken görüntü: İki yılan birbirine dolandı

Baykan ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketleri fark etti. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, iki yılanın bir süre boyunca birbirleri etrafında hareket ettiği yer aldı.