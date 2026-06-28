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Siirt'te dikkat çeken görüntü: İki yılan birbirine dolandı

Siirt'te dikkat çeken görüntü: İki yılan birbirine dolandı

00:4128/06/2026, Pazar
IHA
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İki yılanın ilginç hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
İki yılanın ilginç hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siirt'te yol kenarında görülen iki yılan, ilginç hareketleriyle dikkat çekti. Birbirlerine dolanarak bir süre hareket eden yılanlar, o sırada yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler kısa sürede ilgi uyandırdı.

Siirt’in Baykan ilçesinde bir vatandaş, yolda gördüğü yılanları görüntüledi.

Baykan ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketleri fark etti. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, iki yılanın bir süre boyunca birbirleri etrafında hareket ettiği yer aldı.



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