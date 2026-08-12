Yalova'da F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü: Pilotumuz atlayarak kurtuldu
Yalova’da bir F16 uçağı eğitim uçuşunda kaza kırıma uğradı. Kazada pilot atlayarak kurtuldu. Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği açıkladı.
Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı. Uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi.
Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.
MSB: Pilotumuz atlayarak kurtuldu
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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