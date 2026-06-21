İDO seferlerinde gecikme: Yolcular terminalde bekledi

Yalova-Pendik hattında İDO’nun pazar akşamı gerçekleştirdiği seferlerde arıza kaynaklı gecikmeler yaşandı. 21.00 ve 22.00 seferleri planlanan saatlerinde yapılamazken, yolcular terminalde uzun süre beklemek zorunda kaldı. Gecikmeler nedeniyle bazı seferlerin süresinde de uzama olduğu belirtildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş’nin (İDO) pazar akşamı Yalova’dan Pendik’e yapılan 21.00 ve 22.00 seferlerinde rötar yaşandı.
43 dakikalık gecikme yaşandı
İDO’nun akşam saat 21.00’de Yalova’dan İstanbul Pendik’e yapılacak seferi, gemi arızası sebebiyle 21.43’de gerçekleştirildi. Hızlı bur ulaşım vaadeden İDO’da yaşanan aksamalar, hızlı feribotu tercih eden yolcuları zor durumda bıraktı. 40 dakikadan fazla Yalova İDO terminalinde bekleyen araç ve yolcular, 43 dakikalık gecikme sebebiyle birçok zorluk yaşadıklarını belirttiler.
"Son aylarda gecikme miktarlarında ciddi artış var"
İDO’nun saat 22.00’de yapılması planlanan seferi de gecikmeli gerçekleştirildi. Bu arada terminaldeki kargaşa sebebiyle 21.45’de yapılacak Yalova-Yenikapı seferi 10 dakika gecikmeli gerçekleşti. Daha hızlı bir ulaşım için Pendik feribotunu tercih eden vatandaşlar, İDO’da son aylarda gecikme miktarlarında ciddi artış olduğuna dikkat çektiler. Yalova-Pendik arasındaki 45 dakikalık sefer süresi 53 dakikaya çıktı.