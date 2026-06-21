Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
İDO seferlerinde gecikme: Yolcular terminalde bekledi

İDO seferlerinde gecikme: Yolcular terminalde bekledi

23:4421/06/2026, Pazar
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yolcular Yalova İDO terminalinde uzun süre bekledi.
Yolcular Yalova İDO terminalinde uzun süre bekledi.

Yalova-Pendik hattında İDO’nun pazar akşamı gerçekleştirdiği seferlerde arıza kaynaklı gecikmeler yaşandı. 21.00 ve 22.00 seferleri planlanan saatlerinde yapılamazken, yolcular terminalde uzun süre beklemek zorunda kaldı. Gecikmeler nedeniyle bazı seferlerin süresinde de uzama olduğu belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş’nin (İDO) pazar akşamı Yalova’dan Pendik’e yapılan 21.00 ve 22.00 seferlerinde rötar yaşandı.

43 dakikalık gecikme yaşandı

İDO’nun akşam saat 21.00’de Yalova’dan İstanbul Pendik’e yapılacak seferi, gemi arızası sebebiyle 21.43’de gerçekleştirildi. Hızlı bur ulaşım vaadeden İDO’da yaşanan aksamalar, hızlı feribotu tercih eden yolcuları zor durumda bıraktı. 40 dakikadan fazla Yalova İDO terminalinde bekleyen araç ve yolcular, 43 dakikalık gecikme sebebiyle birçok zorluk yaşadıklarını belirttiler.

"Son aylarda gecikme miktarlarında ciddi artış var"

İDO’nun saat 22.00’de yapılması planlanan seferi de gecikmeli gerçekleştirildi. Bu arada terminaldeki kargaşa sebebiyle 21.45’de yapılacak Yalova-Yenikapı seferi 10 dakika gecikmeli gerçekleşti. Daha hızlı bir ulaşım için Pendik feribotunu tercih eden vatandaşlar, İDO’da son aylarda gecikme miktarlarında ciddi artış olduğuna dikkat çektiler. Yalova-Pendik arasındaki 45 dakikalık sefer süresi 53 dakikaya çıktı.



#İDO
#Sefer
#Pendik
#Yalova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GTA 6 için yeni fiyat sızıntısı: Üç farklı sürümü listelendi