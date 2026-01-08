İstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal olan seferler

Lodos, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri ile teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi. İstanbul’u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.
Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle
- Sedef Adası-Büyükada, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Çengelköy, Üsküdar-Ortaköy-Kadıköy, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Beşiktaş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarında seferler, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.
- Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.
- Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.
