Altın ve gümüşte kritik eşik: Yeni rekor sinyali

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve ABD merkezli ticaret politikası tartışmaları, altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Ons altın 5.200 dolar bandına yükselirken, Türkiye’de gram altın 7.400 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Güvenli liman arayışı, değerli metallerdeki yükselişi destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.
Ons altın 5.200 dolar sınırında
Uluslararası piyasalarda ons altın, son dört haftanın zirvesine yaklaşarak 5.200 dolar seviyesine çıktı. ABD’nin ticaret tarifelerine ilişkin mesajları ve Orta Doğu’da tırmanan İran gerilimi, yatırımcıların risk iştahını sınırladı. Bu tablo, küresel ölçekte güvenli liman olarak görülen altına yönelimi artırdı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın mevcut yüzde 10’luk gümrük vergilerine ek artış sinyali vermesi, piyasalarda belirsizlik algısını güçlendirdi. Özellikle yüzde 15’e kadar çıkabileceği ifade edilen tarifeler, emtia piyasalarında fiyatlamaları doğrudan etkiledi.
Gram altın 7.400 TL üzerinde
Yurt içinde ise gram altın fiyatı 7.403 TL civarında işlem görüyor. Kapalı Çarşı’da da gram altın 7.400 liranın üzerinde seyrini koruyor. Ons altındaki yükseliş ve küresel risk algısındaki artış, Türkiye piyasasında gram altın fiyatını yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer alıyor.
Döviz kuru ve uluslararası ons fiyatı, iç piyasadaki altın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor. Bu çerçevede küresel gelişmeler, Türkiye’deki yatırımcı davranışını da doğrudan etkiliyor.
Gümüşte de yükseliş ivmesi
Altınla birlikte gümüş fiyatları da güç kazandı. Ons gümüş 89 doların üzerinde kalarak son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. Küresel ticaret politikalarına dair belirsizlik ve ABD-İran hattında Cenevre’de yapılması beklenen nükleer görüşmeler, değerli metallerde talebi canlı tutuyor.
Türkiye’de gram gümüş fiyatı ise 126,14 TL seviyesinde bulunuyor. Güvenli liman arayışı ve küresel gelişmeler, hem altın hem de gümüş tarafında yukarı yönlü beklentileri artırıyor.