Altın ve gümüşte kritik eşik: Yeni rekor sinyali

Gram altın 7.400 TL üzerinde





Yurt içinde ise gram altın fiyatı 7.403 TL civarında işlem görüyor. Kapalı Çarşı’da da gram altın 7.400 liranın üzerinde seyrini koruyor. Ons altındaki yükseliş ve küresel risk algısındaki artış, Türkiye piyasasında gram altın fiyatını yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer alıyor.





Döviz kuru ve uluslararası ons fiyatı, iç piyasadaki altın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor. Bu çerçevede küresel gelişmeler, Türkiye’deki yatırımcı davranışını da doğrudan etkiliyor.







