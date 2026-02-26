ANKARA TOKİ KURA TARİHİ AÇIKLANDI: TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi 2026 ne zaman? TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar...

Ankara’da hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konut için kura tarihi netleşti. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart’ta yapılacak çekilişle belirlenecek.
Ankara’da büyük konut projesinde kura heyecanı başladı. “Yüzyılın Konut Projesi” çerçevesinde inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konutun sahipleri, belirlenen takvim doğrultusunda 3 Mart’ta yapılacak çekilişle belli olacak.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri 3 Mart Salı günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Edinilen bilgilere göre proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülüyor. Amaç, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını sağlamak.
BAŞVURU SÜRECİNE YOĞUN İLGİ
Toplam 500 bin sosyal konutun planlandığı projede başvurular 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında alındı. Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik yapısı dikkate alınarak hazırlanan projeye ülke genelinde yoğun talep geldi.
Resmi verilere göre yaklaşık 8 milyon 800 bin kişi başvuruda bulunurken, bunların yaklaşık 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kura süreci 29 Aralık'ta başlatıldı. İl bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri aşamalı olarak açıklanıyor.
ANKARA'DA İLÇE İLÇE DAĞILIM
Ankara'da yapılacak 31 bin 73 konutun ilçe dağılımı da netleşti. Buna göre:
Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut
Sincan Temelli'de 4 bin konut
Polatlı'da 1500 konut
Beypazarı'nda 750 konut
Çubuk ve Elmadağ'da 500'er konut
Kahramankazan'da 300 konut
Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100 konut
Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er konut
Güdül'de 142 konut
Bala'da 110 konut
Evren'de 41 konut
Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut
Kura çekiminin düzenlenecek törenle gerçekleştirileceği, programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının beklendiği ifade ediliyor.