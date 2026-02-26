Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ANKARA TOKİ KURA TARİHİ AÇIKLANDI: TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi 2026 ne zaman? TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar...

ANKARA TOKİ KURA TARİHİ AÇIKLANDI: TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi 2026 ne zaman? TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar...

12:5626/02/2026, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ankara’da hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konut için kura tarihi netleşti. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart’ta yapılacak çekilişle belirlenecek.

Ankara’da büyük konut projesinde kura heyecanı başladı. “Yüzyılın Konut Projesi” çerçevesinde inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konutun sahipleri, belirlenen takvim doğrultusunda 3 Mart’ta yapılacak çekilişle belli olacak.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri 3 Mart Salı günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Edinilen bilgilere göre proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülüyor. Amaç, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını sağlamak.

BAŞVURU SÜRECİNE YOĞUN İLGİ

Toplam 500 bin sosyal konutun planlandığı projede başvurular 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında alındı. Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik yapısı dikkate alınarak hazırlanan projeye ülke genelinde yoğun talep geldi.

Resmi verilere göre yaklaşık 8 milyon 800 bin kişi başvuruda bulunurken, bunların yaklaşık 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kura süreci 29 Aralık'ta başlatıldı. İl bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri aşamalı olarak açıklanıyor.

ANKARA'DA İLÇE İLÇE DAĞILIM

Ankara'da yapılacak 31 bin 73 konutun ilçe dağılımı da netleşti. Buna göre:

Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut

Sincan Temelli'de 4 bin konut

Polatlı'da 1500 konut

Beypazarı'nda 750 konut

Çubuk ve Elmadağ'da 500'er konut

Kahramankazan'da 300 konut

Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100 konut

Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er konut

Güdül'de 142 konut

Bala'da 110 konut

Evren'de 41 konut

Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut

Kura çekiminin düzenlenecek törenle gerçekleştirileceği, programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımının beklendiği ifade ediliyor.

#Ankara
#Ankara TOKİ
#Toki kura
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat bugün oynanacak Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları