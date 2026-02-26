ANKARA TOKİ KURA TARİHİ AÇIKLANDI: TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi 2026 ne zaman? TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar...

Resmi verilere göre yaklaşık 8 milyon 800 bin kişi başvuruda bulunurken, bunların yaklaşık 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kura süreci 29 Aralık'ta başlatıldı. İl bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri aşamalı olarak açıklanıyor.