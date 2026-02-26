Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGNET sonuç öğrenme ekranı

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGNET sonuç öğrenme ekranı

08:4626/02/2026, الخميس
G: 26/02/2026, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber

Özel güvenlik adayları için sınav süreci yaklaşırken, sınav yerleri ve giriş belgeleri ÖGNET sistemi üzerinden erişime açıldı. Adayların sınav günü sorun yaşamamak için belgelerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı 22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi.

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı için sınav yerleri belli oldu. Adaylar, ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarite açıklanacak? öğrenmek için arayışa geçti. 

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav giriş belgeleri ÖGNET sayfası üzerinden alınıyor.

ÖGNET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ


ÖGG SINAV TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak açıklandı.


ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

ÖGG SINAVI KAÇ SORU OLACAK?


ÖGG silahlı sınavda 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorulacak ve adaylara 150 dakika süre tanınacak. Silahsız sınavda sadece 100 genel soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

Silah farkı sınavında ise 25 silah bilgisi sorusu sorulacak ve sınav 30 dakika sürecek.


ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026

ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 Mayıs 2026 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Temmuz 2026 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Ağustos 2026 Cumartesi

ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ekim 2026 Cumartesi

ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Aralık 2026 Pazar

#ögg
#özel güvenlik görevlisi
#ögg sonuçları
#ÖGG sınav sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir TOKİ kura çekilişine katılacakların tam listesi netleşti