Özel güvenlik adayları için sınav süreci yaklaşırken, sınav yerleri ve giriş belgeleri ÖGNET sistemi üzerinden erişime açıldı. Adayların sınav günü sorun yaşamamak için belgelerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı 22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi.
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı için sınav yerleri belli oldu. Adaylar, ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarite açıklanacak? öğrenmek için arayışa geçti.
ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav giriş belgeleri ÖGNET sayfası üzerinden alınıyor.
ÖGG SINAV TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak açıklandı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.
ÖGG SINAVI KAÇ SORU OLACAK?
ÖGG silahlı sınavda 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorulacak ve adaylara 150 dakika süre tanınacak. Silahsız sınavda sadece 100 genel soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
Silah farkı sınavında ise 25 silah bilgisi sorusu sorulacak ve sınav 30 dakika sürecek.
ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026
ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 Mayıs 2026 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Temmuz 2026 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Ağustos 2026 Cumartesi
ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ekim 2026 Cumartesi
ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Aralık 2026 Pazar