UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Galatasaray, 5-2 kazandığı maçın rövanşında İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geldi.

JUVE 10 KİŞİ TAMAMLADI

İtalyan ekibinde Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahalenin ardından 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk 90 dakikası Juventus'un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmaya taşındı. Juve'nin gollerini 37.dakikada Locatelli (P), 70. dakikada Gatti ve 82. dakikada McKennie attı.

ASLAN UZATMALARDA GÜLDÜ

Sarı-kırmızılılar, 105. dakikada Victor Osimhen ve 119. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ayağından golü buldu. Temsilcimiz maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrılmasına son 16 turuna kalmayı başardı.

RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri İngiliz takımları Liverpool ile Tottenham oldu. Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleşecek.





JUVENTUS - GALATASARAY İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdükerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Lang, Barış Alper, Osimhen.





MAÇTAN DAKİKALAR

2' Sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Davinson Sanchez kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Mattia Perin sağ köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

11' Gole çok yaklaşıyoruz. Sağ kanattan kullandığımız taç atışında Ismail Jakobs ceza sahası içi sağ tarafına doğru uzun oynuyor. Abdülkerim Bardakcı gelen topu kafa ile penaltı noktasına doğru indiriyor. Bu noktada bulunan Victor Osimhen bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Mattia Perin sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

22' Kenan'ın pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Manuel Locatelli doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sol köşeye uzanarak gole izin vermiyor!

30' Ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Kenan Yıldız sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ve savunmamızdan seken topu kalecimiz Uğurcan Çakır son anda sol köşeden çıkartmayı başarıyor!

37' Juventus penaltı kazandı. Manuel Locatelli topu sağ köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

İKİNCİ YARI

47' Juventus'ta Lloyd Kelly oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı!

Juventus, bu pozisyonla 10 kişi kaldı.pic.twitter.com/DhurrTUhBA — SPOR (@yenisafakspor) February 25, 2026

63' Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Manuel Locatelli ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Federico Gatti kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalemizin hemen üzerinden dışarı gitti.

67' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Victor Osimhen çok sert vuruyor ancak kaleci Mattia Perin sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

70' Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pierre Kalulu yerden pasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Federico Gatti yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

82' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Manuel Locatelli ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Teun Koopmeiners gelen topu kafa ile sol direğin hizasına doğru indiriyor. Bu noktaya hareketlenen Weston Mckennie akfa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Maç uzatmalara gitti.

96' Rakibimiz gole çok yaklaştı. Ceza sahamızın içinde penaltı noktasının sağ tarafında topla buluşan Edon Zhegrova yerden vuruşunu yaptı ancak top kalemizin hemen sol tarafından dışarı gitti.

99' Lucas Torreira uzak mesafeden kaleyi düşünüyor ancak kaleci Mattia Perin üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

105' Osimhen ile durumu 3-1'e getiriyor! Topla birlikte ceza yayına sokulan Barış Alper Yılmaz ara pasını ceza sahası içi sol çaprazına doğru hareketlenen Victor Osimhen'e gönderiyor. Altıpas sol çaprazında topla buluşan Victor Osimhen yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

Uzatmanın ilk devresi sona erdi.

119' Temsilcimiz Barış Alper Yılmaz ile farkı bire indirdi! Wilfried Singo'nun ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

Barış Alper'in maçı bitiren golüpic.twitter.com/nDzVil8Mze — SPOR (@yenisafakspor) February 25, 2026





