TOKİ tarafından başvurusu toplanan Çorum Kargı 3. Etap 120/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 143 adet, 3+1 nitelikli 54 adet konut olmak üzere toplam 197 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Çorum Kargı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

1 /32

2 /32

3 /32

4 /32

5 /32

6 /32

7 /32

8 /32

9 /32

10 /32

11 /32

12 /32

13 /32

14 /32

15 /32

16 /32

17 /32

18 /32

19 /32

20 /32

21 /32

22 /32

23 /32

24 /32

25 /32

26 /32

27 /32

28 /32

29 /32

30 /32

31 /32