TOKİ Çorum Kargı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

10:2426/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
TOKİ tarafından başvurusu toplanan Çorum Kargı 3. Etap 120/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 143 adet, 3+1 nitelikli 54 adet konut olmak üzere toplam 197 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Çorum Kargı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

ÇORUM KARGI HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ Çorum kura sonuçları
#TOKİ kura çekilişi
