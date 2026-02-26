Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat bugün oynanacak Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları

26 Şubat’ta Avrupa futbolunda heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu mücadelede Nottingham Forest ile karşı karşıya gelirken; Celta Vigo, PAOK deplasmanında tur arayacak. Genk sahasında Dinamo Zagreb’i konuk edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turunda ise bir diğer temsilcimiz Samsunspor, sahasında Shkendija’yı ağırlayacak. Avrupa kupalarında kritik gecede takımlar çeyrek finale yükselmek için sahada olacak. İşte 26 Şubat bugün oynanacak Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları.

1 /9 Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu maçları nefes kesecek. Samsunspor - Shkendija ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham Forest. Fiorentina ile Jagiellonia, NK Celje ile FC Drita UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında karşı karşıya geliyor. İşte 26 Şubat Perşembe bugün oynanacak maçlar.

2 /9 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 20:45 NK Celje - FC Drita UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 5 20:45 Fiorentina - Jagiellonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 4

3 /9 20:45 Rijeka - Omonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Yayın Yok 20:45 Samsunspor - Shkendija UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 TRT 1

4 /9 20:45 Kizilyildiz - Lille UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:45 Ferencvaros - Ludogorets UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

5 /9 20:45 Viktoria Plzen - Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3 20:45 Stuttgart - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

6 /9 23:00 AZ Alkmaar - Noah UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 3 23:00 Crystal Palace - Zrinjski UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 4

7 /9 23:00 FC Lausanne - Sigma Olomouc UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 tabii Spor 5 23:00 Lech Poznan - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Yayın Yok

8 /9 23:00 Bologna - Brann UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1 23:00 Celta Vigo - PAOK UEFA Avrupa Ligi tabii Spor