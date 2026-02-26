İran ABD müzakereleri dördüncü tura kaldı

İran ile ABD arasında Umman aracılığında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer müzakerelerin üçüncü turu sona erdi.

İran devlet televizyonuna göre, İran ile ABD arasında Umman aracılığında Cenevre'de mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler son buldu.

Heyetler, görüşmenin ardından açıklama yapmadan Umman Büyükelçiliği rezidansından ayrıldı.

Cenevre polisi, delegasyonların ayrıldığı sırada rezidansın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı.

Taraflar, bu sabah yerel saatle 09.00'da başlayan ve yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından ara vermiş, akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

Dördüncü tur Viyana'da yapılacak

İran-ABD müzakerelerine aracılık yapan Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Cenevre'de yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığını ve tarafların ülkeleriyle istişarelerden sonra yeniden bir araya geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve ABD heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde üçüncü turu yapılan nükleer müzakerlere ilişkin açıklamada bulundu.

Busaidi, "ABD ve İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildikten sonra günü tamamladık. İlgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından kısa süre içinde görüşmelere devam edeceğiz. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da gerçekleşecek. Müzakerecilere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve ev sahibimiz İsviçre hükümetine emekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"İran, ABD'yi masada üzdü"

Öte yandan Amerikan basını, ABD heyetinin 'hayal kırıklığına' uğradığını ve İran'ın Vaşington yönetimini masada üzdüğünü yazdı.

Arakçi'den 'dördüncü tur' açıklaması

Müzakerelere ilişkin İran tarafından ilk açıklama yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, üçüncü tur görüşmelerinin ABD ile yaptıkları en ciddi müzakere olduğunu ifade ederek, "Teknik görüşmeler pazartesi günü Viyana'da yapılacak. İran, yaptırımlarının kaldırılması ve hafifletilmesiyle ilgili talebini açıkça dile getirdi." dedi.

⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.







