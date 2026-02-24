CIA'den İran halkına mesaj: Yardımınıza hazırız

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, sosyal medya üzerinden İran halkına yönelik Farsça bir mesaj yayınladı. Teşkilat, "Yardımınıza hazırız" sloganıyla paylaştığı mesajda, kendileriyle güvenli bir şekilde nasıl iletişim kurulabileceğine dair teknik talimatlar verdi.
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı, X platformundaki Farsça hesabından yaptığı paylaşımda, İran halkına çağrıda bulunarak kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.
CIA birimlerine nasıl ulaşacakları anlatıldı
Paylaşımın devamında, güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi.
Videoda, İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.