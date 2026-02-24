Yeni Şafak
CIA'den İran halkına mesaj: Yardımınıza hazırız

23:1424/02/2026, Salı
AA
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, sosyal medya üzerinden İran halkına yönelik Farsça bir mesaj yayınladı. Teşkilat, "Yardımınıza hazırız" sloganıyla paylaştığı mesajda, kendileriyle güvenli bir şekilde nasıl iletişim kurulabileceğine dair teknik talimatlar verdi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD-İran geriliminin tırmandığı dönemde İran halkına
"Yardımınıza hazırız"
mesajı paylaştı.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı, X platformundaki Farsça hesabından yaptığı paylaşımda, İran halkına çağrıda bulunarak kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

CIA, açıklamasında,
"Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız."
ifadelerini kullandı.

CIA birimlerine nasıl ulaşacakları anlatıldı

Paylaşımın devamında, güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi.

Videoda, İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.


