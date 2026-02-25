Ramazan ayının manevi atmosferi tüm şehri sararken, İstanbul'da yaşayan binlerce vatandaş '24 Şubat İstanbul iftar vakti saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getiren müslümanlar için günün en önemli anı olan akşam ezanı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 imsakiyesiyle netleşti. Bugün hangi ilde iftar saat kaçta yapılacak, oruç ne zaman açılacak? İşte 25 Şubat akşam ezanı saatleri
Bugün itibarıyla Ramazan ayının 7. günü idrak ediliyor. Sabah ezanı ile başlayan oruç, akşam ezanı ile son bulacak. İftar saatleri, her ile göre değişiklik gösteriyor ve her gün birkaç dakika ileri gidiyor. Peki, bugün iftar saati kaçta? İşte, 2026 Ramazan imsakiyesi ile 25 Şubat 2026 Çarşamba il il iftar saatleri
BUGÜN (25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA) İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul: 18:56
Ankara: 18:42
İzmir: 19:06
Bursa:18:57
Adana:18:35
Bolu:18:46
Sakarya:18:51
Diyarbakır:18:15
Konya: 18:46
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026
19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
19 Mart 2026 Perşembe Arefe Günü
20 Mart 2025 Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün
ORUÇ KİMLERE FARZDIR?
Ramazan ayında oruç tutmak, akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına erişmiş ve oruç tutmasına engel teşkil edecek kronik bir rahatsızlığı bulunmayan her Müslüman üzerine farz-ı ayındır. Diyanet verilerine göre; seferi (yolcu) olanlar, hamileler, çocuk emzirenler veya sağlığı ciddi risk taşıyanlar oruçlarını kaza etmek üzere erteleyebilirler. Oruç, sadece aç kalmak değil; niyetle başlayan ve ruhu disipline eden bir ibadettir.
ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?
İslam inancına göre oruç, sevabı doğrudan Allah tarafından takdir edilecek müstesna bir ibadettir. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere, "Âdemoğlunun her ameli katlanır; ancak oruç başkadır, onun mükafatını ancak Ben veririm" müjdesiyle bu ibadetin kutsallığı vurgulanır. Sabrı öğreten, nefsi terbiye eden ve günahlardan arınmaya vesile olan oruç, kişiyi takva mertebesine ulaştıran en güçlü manevi kalkandır.
2026 FİTRE MİKTARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
İslam aleminde "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesine tekabül eden bu mübarek zaman dilimi, duaların kabul edildiği, tövbelerin edildiği ve manevi mükafatın en üst seviyeye çıktığı gece olarak tüm camilerde ve evlerde ibadetlerle ihya edilecek. İstanbul'un tarihi camilerinde Kadir Gecesi'ne özel programların düzenlenmesi ve binlerce vatandaşın saf tutması bekleniyor.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bir ay süren sabır ve ibadet yolculuğunun ardından mükafat günü olan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. İşte Diyanet dini günler takvimine göre merakla beklenen o tarihler:
Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar