ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?





İslam inancına göre oruç, sevabı doğrudan Allah tarafından takdir edilecek müstesna bir ibadettir. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere, "Âdemoğlunun her ameli katlanır; ancak oruç başkadır, onun mükafatını ancak Ben veririm" müjdesiyle bu ibadetin kutsallığı vurgulanır. Sabrı öğreten, nefsi terbiye eden ve günahlardan arınmaya vesile olan oruç, kişiyi takva mertebesine ulaştıran en güçlü manevi kalkandır.