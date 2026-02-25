Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? 25 Aralık Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? 25 Aralık Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

11:3425/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverleri 25 Şubat Çarşamba günü dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken temsilcimiz Galatasaray, dev rakibi Juventus ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Günün bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Real Madrid ile Benfica kozlarını paylaşacak. UEFA Gençlik Ligi’nde ise Villarreal ile Legia Varşova karşı karşıya gelirken, Suudi Arabistan Ligi’nde Al Najma ile Al Nassr üç puan mücadelesi verecek. Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan bu yoğun program, futbol tutkunlarına ekran başında heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte 25 Şubat Çarşamba gününün öne çıkan maç programı.

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Şampiyonlar Ligi’nde çekişmeli maçlar oynanacak. PSG ile Monaco, Atalanta B.Dortmund karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Galatasaray ise Juventus’e misafir olacak. TFF Elit U19 ve UEFA Gençlik Ligi maçlarında da heyecan dorukta. İşte 25 Aralık Çarşamba maç programı.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak?

13:00 Fenerbahçe - Galatasaray TFF Elit U19 Ligi FB TV

16:00 PSG - HJK Helsinki UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Atletico Madrid - Maccabi Haifa UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Benfica - AZ Alkmaar UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Real Madrid - Chelsea UEFA Gençlik Ligi TRT Spor

18:00 Zilina - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

19:00 Villarreal - Legia Varşova UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

20:45 Atalanta - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Al Najma - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

23:00 Juventus - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

23:00 PSG - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Real Madrid - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

#Gaatasaray
#Juventus
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi 2026! 26 Şubat okullar tatil mi?