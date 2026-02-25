Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? 25 Aralık Çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

Futbolseverleri 25 Şubat Çarşamba günü dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken temsilcimiz Galatasaray, dev rakibi Juventus ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Günün bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Real Madrid ile Benfica kozlarını paylaşacak. UEFA Gençlik Ligi’nde ise Villarreal ile Legia Varşova karşı karşıya gelirken, Suudi Arabistan Ligi’nde Al Najma ile Al Nassr üç puan mücadelesi verecek. Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan bu yoğun program, futbol tutkunlarına ekran başında heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte 25 Şubat Çarşamba gününün öne çıkan maç programı.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak? 13:00 Fenerbahçe - Galatasaray TFF Elit U19 Ligi FB TV 16:00 PSG - HJK Helsinki UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Atletico Madrid - Maccabi Haifa UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 18:00 Benfica - AZ Alkmaar UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Real Madrid - Chelsea UEFA Gençlik Ligi TRT Spor 18:00 Zilina - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

19:00 Villarreal - Legia Varşova UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv 20:45 Atalanta - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Al Najma - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus 23:00 Juventus - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1