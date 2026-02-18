SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi (bayram ödemesi) zammı hesaplaması, ramazana günler kala 2026 Şubat ayı gündemde öne çıkan konular arasında yer almaya devam ediyor. SGK 4A,4B,4C emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammında son durum...
SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorusu da günün öne çıkan konularından oldu. Ekonomi kulislerinden sızan bilgilere göre, 2026 yılında ödeme tutarları için iki ana formül üzerinde çalışılıyor. Öte yandan geçen yıl 4.000 TL olan emekli bayram ikramiyesinin 5.000 TL’ye çıkarılıp çıkarılmayacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması ile netlik kazanacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI, NE KADAR OLUR?
Emekli maaşlarına yapılan yıl başı artışlarının ardından, ikramiyeler için de artış beklentisi oluştu. Yapılan tahminler ile bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, geçen yıl 4.000 TL olan tutarın 5.000 TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor. Ancak kesin tutarlara dair henüz resmi bir açıklamada gelmedi. Eğer bayram ikramiyesi 5 bin liraya yükseltilirse, milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 10 bin lira ikramiye alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bayram ikramiyeleri, yılda iki kez SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeniyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 33 seviyesinde zamlanan ikramiyeleri, diğer sosyal ödemelerde olduğu gibi zamlanacak. Emekli bayram ikramiyesi belirlenirken enflasyon vb. diğer ekonomik kriterler dikkate alınıyor.
Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalara başladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra konuya ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve milletvekillerinin onaylaması durumunda yasalaşarak yürürlüğe girecek.
Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin lira ila 5 bin 500 lira arasında olabileceği konuşulurken henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bayram ikramiyelerinin geçtiğimiz yıla benzer olarak yüzde 30 seviyesinde zamlanması durumunda bin 200 lira artacak ve 5 bin 200 lira olacak.
Bayram ikramiyelerine gelecek zam oranının %35 olması durumunda ise bin 400 lira artacak ve 5 bin 400 liraya ulaşacak. Bayram ikramiyesi zammının %40 olması halinde ise bin 600 lira zamlanacak ve 5 bin 600 lira seviyesine ulaşacak.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı bu sene 20 Mart Cuma - 22 Mart Pazar günleri arasında idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ikramiyelerin de bayram öncesi hesaplarda olması bekleniyor. Bu doğrultuda emekli bayram ikramiyelerinin de 9-14 Mart tarihleri arasında yatırılması öngörülüyor.
SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?
Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır. Yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanacak.
Diğer taraftan engelli maaşı, evde bakım yardımından faydalananlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK?
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, geçtiğimiz aylarda köşesinde bayram ikramiyesi ile ilgili detaylara yer verdi. İşte ayrıntılar...
"Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak.
Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek.
Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek."