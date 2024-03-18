Sahur, Ramazan ayında oruç tutacak olan kişiler için önemli bir öğündür. Sahur, günün ilk ışıklarında yenilen ve oruca hazırlık amacıyla tüketilen bir öğündür. Sahur yapmanın önemi, gün boyunca enerji seviyesini dengelemek, susuzluğu önlemek ve vücudu oruca hazırlamaktır.

Sahur kalkmadan oruç tutulur mu?

Diyanet’in açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda müslümanların sahura kalkmadan oruç tutabilir. Ancak Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahurun ihmal edilmemesi tavsiye edilir. Sahura kalkmadan oruç tutacakların önceden niyet etmesi gerekir.

Diyanet’in paylaştığı bilgiye göre sahur yemeği oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s) sahura kalkmış ve bunu ümmetine tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Diyanet’in açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda müslümanların sahura kalkmadan oruç tutabilir. Ancak Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahurun ihmal edilmemesi tavsiye edilir. Sahura kalkmadan oruç tutacakların önceden niyet etmesi gerekir.

Sahur yapmamak sağlıklı mıdır?

Ramazan’da ana öğün sayısı, sahur ve iftar olmak üzere iki ana öğüne düşüyor. Dolayısıyla sahuru atlamak aynı zamanda ana öğünlerden birini de atlamak anlamına geliyor. Sahurda ve iftarda tüketilecek besin ve içecekler ile günlük enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarını karşılayabilmek, iftar sonrası sahur vaktine kadar geçen sürede ara öğün yaparak da besin çeşitliliğini sağlamak gerekiyor.







