2026'nın en dayanıklı otomobil markaları açıklandı! Ne Volvo ne de Audi zirveyi Alman marka kaptı

En güvenilir otomobil markaları sıralamasında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Uzun yıllardır güvenilirlik ve kullanıcı memnuniyeti denildiğinde ön sıralarda gösterilen Japon üreticiler, son Driver Power araştırmasında zirveyi başka bir markaya bıraktı. Araç sahiplerinin deneyimlerini temel alan değerlendirmede Alman otomobil üreticisi Mercedes ilk sırada yer alırken Honda ve Toyota da üst sıralardaki konumlarını korudu. Otomobil kullanıcılarının araçlarından duyduğu memnuniyet, markaların genel performansına ilişkin değerlendirmelerde belirleyici olurken sonuçlar sektörün önde gelen üreticileri arasındaki rekabeti yeniden gündeme taşıdı. Peki, Driver Power araştırmasına göre en güvenilir otomobil markası hangisi oldu? Mercedes zirveye nasıl yerleşti, Honda ve Toyota listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte otomobil dünyasında merak uyandıran güvenilirlik sıralamasının ayrıntıları...