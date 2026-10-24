Togg dikkat çeken yeni seriyi tanıttı! Togg T10F 4More için satış fiyatı belli oldu
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10F 4More modeliyle ilgili yeni tasarımını otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. Doğadan ilham alınarak hazırlanan Kehribar Serisi, modelin tasarım anlayışına farklı bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle sunulan yeni seri, dış tasarım alternatifleriyle dikkat çekiyor. Bunun yanında T10F 4More modelinin performans özellikleri de yeni tasarımıyla birlikte öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Togg'un yeni Kehribar Serisi, araç tercihinde hem görünümü hem de sürüş özelliklerini önemseyen kullanıcıların gündemine girdi. Peki, Togg T10F 4More Kehribar Serisi hangi özelliklerle geliyor? Yeni modelde kaç farklı renk seçeneği bulunuyor? İşte Togg'un yeni tasarım serisine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Togg, T10F 4More modelinde sunduğu yeni tasarım serisiyle otomobil pazarındaki gündemini sürdürüyor. Türkiye'nin küresel teknoloji markası olarak öne çıkan şirket, doğanın renklerinden ve görünümünden esinlenen Kehribar Serisi'ni tanıttı. Yeni seri, yedi ayrı gövde rengi seçeneğiyle kullanıcılara farklı tasarım alternatifleri sunuyor. T10F 4More modelinin performans özellikleriyle bir araya getirilen yeni görünüm, otomobilin tasarım detaylarını merak edenlerin dikkatini çekiyor. Kullanıcıların beğenisine sunulan Kehribar Serisi, renk seçenekleri ve modelin genel tasarım çizgisiyle öne çıkıyor. Peki, Togg T10F 4More Kehribar Serisi'nin tasarımında hangi detaylar bulunuyor? Yeni seride kaç farklı gövde rengi tercih edilebiliyor? İşte yeni Togg serisi hakkında öne çıkan bilgiler...
7 FARKLI RENK SERİSİYLE GELİYOR
Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan seri, özel tasarım detaylarıyla T10F'in sportif çizgilerini ön plana çıkarıyor.
Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunulan Kehribar Serisi, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More’un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.
DOĞADAN GELEN YENİ İLHAM KEHRİBAR
Togg’un özel seri yaklaşımının yeni üyesi Kehribar, adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. Volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonlarını yansıtan Obsidiyen Serisi’nin ardından Kehribar, sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla doğanın farklı bir yüzünü Togg’un tasarım dünyasına taşıyor. Anadolu’nun ruhunu ve zamanın izlerini taşıyan Kehribar, geleceğin teknolojisiyle buluşuyor.
ÖZGÜN DETAYLARLA GÜÇLENEN SPORTİF TASARIM
T10F 4More Kehribar Serisi’nde özel detaylar, dış tasarımdaki sportif çizgileri belirginleştirerek bütüncül ve özgün bir görünüm ortaya koyuyor.
Jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar tasarımın farklı noktalarında kullanılan Kehribar detayları, ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan kendini gösteriyor. İç mekânda ise Artisyn kumaş ve kabartma desenli detaylara sahip koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler, dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumunu kabine taşıyor.
TOGG FİYAT LİSTESİ 2026: T10F NE KADAR?
T10F ailesinin mevcut resmi anahtar teslim fiyatlarında V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 TL, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 TL ve V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar araç tesliminde geçerli listeye göre değişebildiği için sipariş aşamasındaki güncel tutar esas alınıyor.
TOGG T10X FİYATLARI NE KADAR?
Markanın SUV modeli T10X'te V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 TL'den başlıyor. V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 TL, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin TL ve çift motorlu V2 4More Obsidiyen ise 3 milyon 218 bin 137 TL anahtar teslim fiyatıyla listeleniyor.
TOGG KAMPANYA: İŞTE SIFIR FAİZLİ KREDİ ŞARTLARI
Togg'un güncel finansman koşullarında bireysel T10F kullanıcılarına yönelik yüzde 0 faizli seçenekler bulunuyor. T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL tutarında kredi 10 ay vadeyle faizsiz kullanılabiliyor ve aylık ödeme 150 bin TL olarak hesaplanıyor.
T10F V2 için de farklı tutar ve vadelerde sıfır faizli seçenekler sunuluyor. Bunun yanında daha yüksek kredi tutarı veya uzun vade isteyen kullanıcılar için faizli finansman alternatifleri de bulunuyor. Kampanyalar sınırlı sayıda araç için geçerli olabildiğinden başvuru sırasında güncel koşulların kontrol edilmesi gerekiyor.