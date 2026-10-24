Togg dikkat çeken yeni seriyi tanıttı! Togg T10F 4More için satış fiyatı belli oldu

TOGG KAMPANYA: İŞTE SIFIR FAİZLİ KREDİ ŞARTLARI

Togg'un güncel finansman koşullarında bireysel T10F kullanıcılarına yönelik yüzde 0 faizli seçenekler bulunuyor. T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL tutarında kredi 10 ay vadeyle faizsiz kullanılabiliyor ve aylık ödeme 150 bin TL olarak hesaplanıyor.

T10F V2 için de farklı tutar ve vadelerde sıfır faizli seçenekler sunuluyor. Bunun yanında daha yüksek kredi tutarı veya uzun vade isteyen kullanıcılar için faizli finansman alternatifleri de bulunuyor. Kampanyalar sınırlı sayıda araç için geçerli olabildiğinden başvuru sırasında güncel koşulların kontrol edilmesi gerekiyor.