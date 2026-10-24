Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ve babasından fon soruşturmasında dudak uçuklatan iade talebi: Savcılığa başvurdular
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup, TERA fonundan elde ettikleri kazancı iade etmek için harekete geçti. Yurt dışında oldukları belirtilen baba ve kızın, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduğu ortaya çıktı.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un, mal varlıklarına el konulması ve haklarında yakalama kararı çıkarılmasının ardından savcılığın kapısını çaldığı öğrenildi. Avukatları aracılığıyla müracaatta bulunan ikilinin, fon üzerinden sağladıkları milyarlarca liralık kazancı geri ödemek istedikleri belirtildi.
Fondan yaklaşık 3 milyar lira kazandılar
Soruşturma dosyasına giren veriler, Sütşurup ailesinin fondan elde ettiği devasa kâr oranlarını gözler önüne serdi. Kayıtlara göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdı ve hesabından toplam 15 milyar 793 milyon liralık fon çıkışı gerçekleşti.
Sadece bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde eden Sandal'ın, gerçek kişiler arasında zirveye yerleştiği tespit edildi. Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre; aynı dönemde fona 3 milyar 707 milyon lira yatıran baba Cihan Sütşurup'un ise 639 milyon 402 bin 912 lira kâr sağlayarak kazanç sıralamasında 6. olduğu aktarıldı. Böylece baba ile kızın fondan sağladığı toplam kazanç yaklaşık 2 milyar 995 milyon liraya ulaştı.
Savcılık TMSF'ye yönlendirdi
Haklarındaki yakalama kararının ardından Sütşurup ailesinin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak müvekkilleri adına fondan kazanılan parayı iade etme taleplerini iletti.
Başsavcılığın ise yapılan bu başvuruyu değerlendirerek, idari ve finansal işlemlerin yürütülmesi amacıyla avukatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdiği öğrenildi. İade sürecinin nasıl işleyeceği ve geri ödenecek net tutarın ne kadar olacağı henüz belirsizliğini korurken, baba ve kız hakkındaki adli soruşturmanın kesintisiz bir şekilde sürdüğü bildirildi.