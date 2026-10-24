Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ve babasından fon soruşturmasında dudak uçuklatan iade talebi: Savcılığa başvurdular

Sadece bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde eden Sandal'ın, gerçek kişiler arasında zirveye yerleştiği tespit edildi. Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre; aynı dönemde fona 3 milyar 707 milyon lira yatıran baba Cihan Sütşurup'un ise 639 milyon 402 bin 912 lira kâr sağlayarak kazanç sıralamasında 6. olduğu aktarıldı. Böylece baba ile kızın fondan sağladığı toplam kazanç yaklaşık 2 milyar 995 milyon liraya ulaştı.