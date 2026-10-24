Anasayfa
Ekonomi
Maaş & Sosyal Güvenlik
SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni karar: Tutanaklar prim gününe dönüşecek

SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni karar: Tutanaklar prim gününe dönüşecek

10:34, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:53, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
SGK'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni karar: Tutanaklar prim gününe dönüşecek
Milyonlarca işçi ve patronu yakından ilgilendiren genelge devrede

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren oldukça kritik bir düzenlemeye imza attı. Kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için düğmeye basan kurum, sigorta ve prim tespitlerinde ezber bozan bir dönemi başlatıyor. Artık sadece SGK denetmenlerinin değil, kolluk kuvvetlerinden zabıtaya, doktorlardan mühendislere kadar kamu görevlilerince tutulan resmi bir tutanak, hatta yüzünüze kesilen bir trafik cezası bile doğrudan sigorta başlangıcı ve prim günü olarak kabul edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni bir dönemin kapılarını araladı. Yayımlanan yeni genelgeyle birlikte, kamu görevlileri tarafından tutulan tutanaklar ve yüz yüze kesilen trafik cezaları doğrudan fiili çalışma kanıtı sayılarak sigortalılara prim günü olarak yansıtılacak.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni dönem

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamın önüne geçmek ve çalışanların hak ettikleri prim günlerini güvence altına almak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın köşesine taşıdığı yeni genelgeye göre, SSK (4/a) kapsamındaki sigortalılar için fiili çalışma tespitleri yeniden şekillendirildi. Düzenlemenin temel amacı, sahadan gelen bilgi ve belgelerin hızla işlenerek sürecin daha etkin yürütülmesini sağlamak olarak belirlendi. Bürokrasiyi hızlandıran bu yeni sistemde, sahada yapılan herhangi bir resmi tespit doğrudan hizmet başlangıcı ve prim günü olarak kabul edilecek.

Resmi tutanaklar doğrudan delil sayılacak

Yeni uygulama kapsamında artık kamu idarelerinden, kolluk kuvvetlerinden, zabıta, doktor, veteriner veya mühendislerden gelen bilgi ve belgeler kesin delil niteliği taşıyacak. Kamu görevlilerinin tuttuğu resmi tutanaklarda sigortalının fiilen çalıştığı belirtiliyorsa, SGK tarafından derhal işlem başlatılacak. Bu doğrultuda, tutanak tarihi itibarıyla sigortalıya en az bir günlük hizmet kazandırılacak. Böylece sahada tutulan her türlü resmi kayıt, çalışanın emeklilik ve sigorta hakları için güçlü bir kanıta dönüşmüş olacak.

Trafik cezaları mercek altına alınıyor

Genelgenin en dikkat çeken detaylarından biri ise trafik cezalarıyla ilgili oldu. Trafik polisleri veya jandarma tarafından tanzim edilerek kişilerin yüzüne karşı tebliğ edilen trafik ceza tutanakları da kaçak sigortalılık incelemelerinde esas alınacak. Bu tutanaklar, SGK'nın Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servisleri tarafından titizlikle incelenecek. Yapılan detaylı süzgeç işleminin ardından, aynı iş yerinde sigortalı çalıştığı tespit edilenler dosyadan ayrılacak. Geriye kalan tüm şüpheli kayıtlar ise derinlemesine araştırılması için Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine sevk edilecek.

Gün hesabı nasıl yapılacak?

Birden fazla tespitin bulunduğu durumlarda işleyişin nasıl olacağı da adım adım netleşti. Yeni sisteme göre, sigortalının aynı iş yerinde fiilen çalıştığına dair en eski tarihli belge doğrudan işe giriş tarihi olarak kabul edilecek. Aynı ayda ve takip eden aylarda tespit edilen her bir gün için çalışana bir günlük hizmet verilecek ve bu süreç kısmi süreli (part-time) çalışma olarak değerlendirilecek. Eğer arada tespit bulunmayan boş bir ay varsa, takip eden aydaki ilk tespit yeni bir işe giriş sayılacak, önceki çalışma ise tespit edilen son gün itibarıyla işten ayrılış olarak kapatılacak.

İşçi ve işveren için itiraz yolu açık

Çalışmasının kesintisiz ve sürekli olduğunu savunan işçilere veya duruma itiraz eden işverenlere de inceleme hakkı tanınacak. İtiraz edilmesi halinde dosyalar sosyal güvenlik denetmenlerince yeniden sahada incelenecek. Bu sayede hem haksız hizmet kazanımının hem de eksik prim mağduriyetinin önüne geçilerek, tespit edilen her günün hak sahibine hizmet olarak dönmesi sağlanacak. Uzmanlar, işverenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için kayıtlarını düzenli tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.


Daha önce asgari ücret tahmini tutmuştu: Uzman isim yeni yıl bütçesini inceledi 2027 zam oranı için alt sınırı açıkladı
Ekonomi
Daha önce asgari ücret tahmini tutmuştu: Uzman isim yeni yıl bütçesini inceledi 2027 zam oranı için alt sınırı açıkladı
Ekim SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
Ekonomi
Ekim SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
Ödemeler hesaplara aktarılıyor: Bakan Göktaş duyurdu
Ekonomi
Ödemeler hesaplara aktarılıyor: Bakan Göktaş duyurdu

Başlıklar :sgksosyal güvenlik kurumuprim günükayıt dışı istihdamsigorta tespitifiili çalışmatrafik cezasıresmi tutanakkamu görevlileriişverençalışan hakları
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026