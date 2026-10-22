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Daha önce asgari ücret tahmini tutmuştu: Uzman isim yeni yıl bütçesini inceledi 2027 zam oranı için alt sınırı açıkladı

Daha önce asgari ücret tahmini tutmuştu: Uzman isim yeni yıl bütçesini inceledi 2027 zam oranı için alt sınırı açıkladı

11:35, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Daha önce asgari ücret tahmini tutmuştu: Uzman isim yeni yıl bütçesini inceledi 2027 zam oranı için alt sınırı açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2027 yılında uygulanacak asgari ücret zammına çevrilmişken, geçmişteki isabetli tahminleriyle bilinen SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çok konuşulacak yeni bir rakam geldi. Meclis'e sunulan bütçe verilerini mercek altına alan Karakaş, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam için tahminlerini açıkladı. İşte Karakaş'ın kuruşu kuruşuna yaptığı o maaş hesabı…

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü 2027 yılı maaş zamlarına çevrilmişken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’nde yer alan köşesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesini inceleyen Karakaş, asgari ücret artışının yüzde 30’un altında kalmayacağını öngörürken, emekliler için de TOKİ iş birliğiyle düşük faizli konut kredisi sağlanması önerisinde bulundu.

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü 2027 yılı maaş zamlarına çevrilmişken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’nde yer alan köşesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesini inceleyen Karakaş, asgari ücret artışının yüzde 30’un altında kalmayacağını öngörürken, emekliler için de TOKİ iş birliğiyle düşük faizli konut kredisi sağlanması önerisinde bulundu.

Asgari ücrette yüzde 30 zam beklentisi

Meclis’e sunulan bütçedeki vergi muafiyeti kalemleri üzerinden hesaplamalarını paylaşan Karakaş, 2027 yılı için asgari ücret artışının en az yüzde 30 oranında gerçekleşeceğini düşündüğünü ifade etti. 

Asgari ücrette yüzde 30 zam beklentisiMeclis’e sunulan bütçedeki vergi muafiyeti kalemleri üzerinden hesaplamalarını paylaşan Karakaş, 2027 yılı için asgari ücret artışının en az yüzde 30 oranında gerçekleşeceğini düşündüğünü ifade etti.&nbsp;

Resmi tutarın komisyon görüşmeleri neticesinde kesinleşeceğini hatırlatan Karakaş, bu artış oranıyla birlikte mevcut maaş tablosunun değişeceğini belirtti. Yapılan hesaplamalara göre; halihazırda 28 bin 75 lira 50 kuruş olan net asgari ücretin, yüzde 30'luk orana denk gelen 8 bin 422 lira 65 kuruşluk zam tutarıyla birlikte yeni yılda 36 bin 498 lira 15 kuruş seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Resmi tutarın komisyon görüşmeleri neticesinde kesinleşeceğini hatırlatan Karakaş, bu artış oranıyla birlikte mevcut maaş tablosunun değişeceğini belirtti. Yapılan hesaplamalara göre; halihazırda 28 bin 75 lira 50 kuruş olan net asgari ücretin, yüzde 30'luk orana denk gelen 8 bin 422 lira 65 kuruşluk zam tutarıyla birlikte yeni yılda 36 bin 498 lira 15 kuruş seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Emeklilere düşük faizli konut kredisi formülü

SGK’nın geçmişte işçi kooperatiflerine konut kredisi desteği verdiğini hatırlatan Karakaş, kurumun 2025 yılı bütçesinin 35 milyar 700 milyon lira fazla verdiğine dikkat çekerek yeni bir öneri gündeme getirdi. 

Emeklilere düşük faizli konut kredisi formülüSGK’nın geçmişte işçi kooperatiflerine konut kredisi desteği verdiğini hatırlatan Karakaş, kurumun 2025 yılı bütçesinin 35 milyar 700 milyon lira fazla verdiğine dikkat çekerek yeni bir öneri gündeme getirdi.&nbsp;

Geçmişte SSK'nın 233 binden fazla konutun yapılmasına vesile olduğunu, Bağ-Kur'un bile binlerce konut üretimine katkı sağladığını belirten Karakaş, bugün tüm kurumların tek çatı altında çok daha güçlü olduğunu vurguladı.

Geçmişte SSK'nın 233 binden fazla konutun yapılmasına vesile olduğunu, Bağ-Kur'un bile binlerce konut üretimine katkı sağladığını belirten Karakaş, bugün tüm kurumların tek çatı altında çok daha güçlü olduğunu vurguladı.

Karakaş, devlet katkısının TOKİ iş birliğiyle emeklilere düşük faizli konut kredisi verilebileceğini ifade etti. Kredi taksitlerinin emeklinin maaşından direkt kesilebileceğini ve böylece kurumun parasının riske girmeyeceğini savunan Karakaş, bu basit formülün uygulanması halinde hem piyasadaki kiraların düşeceğini hem de emeklilerin ev sahibi olabileceğini sözlerine ekledi.

Karakaş, devlet katkısının TOKİ iş birliğiyle emeklilere düşük faizli konut kredisi verilebileceğini ifade etti. Kredi taksitlerinin emeklinin maaşından direkt kesilebileceğini ve böylece kurumun parasının riske girmeyeceğini savunan Karakaş, bu basit formülün uygulanması halinde hem piyasadaki kiraların düşeceğini hem de emeklilerin ev sahibi olabileceğini sözlerine ekledi.
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