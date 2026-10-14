1.2 Milyon TL'ye kadar en sorunsuz arabalar listelendi! Ne şanzıman ne de motor alıcıyı üzmüyor

1 milyon 200 bin TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller arasında yüksek kilometreye rağmen tercih edilen modeller öne çıkıyor. Araç sahibi olmak isteyenler, satın alma maliyetinin yanı sıra otomobilin ilerleyen dönemde çıkarabileceği masrafları da dikkate alıyor. Bu kapsamda, yalnızca yıllık veya 10 bin kilometrede bir rutin bakımla öne çıkan 6 otomobil dikkat çekiyor. Kilometresi yüksek olsa da bakımları düzenli yapılmış araçlar, ikinci el piyasasında değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor. Ancak otomobilin geçmişte nasıl kullanıldığı, bakım kayıtları ve mevcut mekanik durumu da satın alma kararında önem taşıyor. Bir milyon 200 bin TL civarında bütçesi bulunan sürücüler, hem uzun süre kullanabilecekleri hem de bakım giderlerini kontrol altında tutabilecekleri modelleri karşılaştırıyor. Peki, 1 milyon 200 bin TL bütçeyle hangi otomobiller alınabilir, yüksek kilometrede öne çıkan 6 model hangileri? İşte araç arayanların merak ettiği liste…