1.2 Milyon TL'ye kadar en sorunsuz arabalar listelendi! Ne şanzıman ne de motor alıcıyı üzmüyor
1 milyon 200 bin TL bütçeyle alınabilecek sorunsuz otomobiller ikinci el araç arayan sürücülerin dikkatini çekiyor. Otomobil satın alırken yalnızca aracın fiyatını değil, bakım ve onarım giderlerini de hesaba katan vatandaşlar, yüksek kilometrelerde bile düzenli bakımlarla kullanılabilen modellere yöneliyor. Yalnızca yıllık ve 10 bin kilometrelik periyodik bakımları için sanayiye ya da servise gitmesiyle öne çıkan 6 otomobil, bütçesini korumak isteyenler için merak konusu oldu. Kilometresi yüksek araçlarda bakım geçmişi ve mekanik durum önem taşırken, doğru model tercihi uzun vadeli kullanım maliyetlerini değerlendirmede belirleyici olabiliyor. Bir milyon 200 bin TL bütçeyle otomobil almayı planlayan sürücüler de hem dayanıklılığıyla öne çıkan hem de bakım masrafları açısından avantaj sağlayabilecek seçenekleri araştırıyor. Peki, 1 milyon 200 bin TL'ye alınabilecek, yüksek kilometrede bile tercih edilen 6 otomobil hangileri? İşte merak edilen modeller…
1 milyon 200 bin TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller arasında yüksek kilometreye rağmen tercih edilen modeller öne çıkıyor. Araç sahibi olmak isteyenler, satın alma maliyetinin yanı sıra otomobilin ilerleyen dönemde çıkarabileceği masrafları da dikkate alıyor. Bu kapsamda, yalnızca yıllık veya 10 bin kilometrede bir rutin bakımla öne çıkan 6 otomobil dikkat çekiyor. Kilometresi yüksek olsa da bakımları düzenli yapılmış araçlar, ikinci el piyasasında değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor. Ancak otomobilin geçmişte nasıl kullanıldığı, bakım kayıtları ve mevcut mekanik durumu da satın alma kararında önem taşıyor. Bir milyon 200 bin TL civarında bütçesi bulunan sürücüler, hem uzun süre kullanabilecekleri hem de bakım giderlerini kontrol altında tutabilecekleri modelleri karşılaştırıyor. Peki, 1 milyon 200 bin TL bütçeyle hangi otomobiller alınabilir, yüksek kilometrede öne çıkan 6 model hangileri? İşte araç arayanların merak ettiği liste…
İkinci el otomobil piyasasında 1 milyon lira bütçeyle sorunsuz sürüş arayanlar için dayanıklılığıyla öne çıkan seçenekler dikkat çekiyor. Yüksek kilometrede olsalar bile sağlam motor ve şanzıman yapılarıyla bilinen bu modeller, sahiplerine sanayi yolunu unutturuyor. Sadece rutin yıllık bakımlarıyla uzun yıllar güvenle kullanılabilen araçlar, bütçesini korumak ve sanayi masraflarından uzak durmak isteyen sürücüler için ideal birer tercih olarak öne çıkıyor.
İŞTE 1.000.000 TL BÜTÇEYLE ALINABİLECEK SORUNSUZ OTOMOBİLLER
RENAULT CLİO 4 1.5 DCİ İCON - 2018-2019 MODEL
HYUNDAİ İ20 1.4 MPI STYLE PAKET - 2015-2016 MODEL
TOYOTA COROLLA E170 1.4 D4-4 MMT - 2013-2014 MODEL
VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSI HİGHLİNE - 2015-2016 MODEL
HYUNDAİ İ30 1.6 CRDİ ELİTE - 2013-2015 MODEL
KİA CERATO 1.6 BENZİNLİ - 2017-2018 MODEL