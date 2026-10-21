Bu otomobile sahip olanlar dikkat: Yangın riski nedeniyle 105 bin araç servise çağrıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Toyota'nın ABD pazarındaki 105 bin 794 aracını ilgilendiren kritik bir teknik problem tespit etti. Yapılan açıklamada, araçlardaki yakıt deposunun yakınında yer alan bağlantı borularındaki sorun nedeniyle sızıntı meydana gelebileceği ve bu durumun yangın tehlikesi yarattığı vurgulandı.

Toyota Land Cruiser Hybrid

Güvenlik düzenleyicilerinin yayımladığı rapora göre, söz konusu geri çağırma kararı 2024-2027 model yılları arasında üretilen Toyota Land Cruiser Hybrid araçlarının belirli serilerini kapsıyor. Araçlardaki reçine yakıt borusu bağlantısının kopma riski taşıdığı ifade edildi.

ONARIM VE DEĞİŞİM İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Sorunun çözümü için harekete geçen otomotiv devi, mağduriyeti gidermek adına ücretsiz onarım programı başlattı. NHTSA'nın açıklamasına göre, yetkili bayiler geri çağrılan araçlara ilave kelepçe monte edecek ya da sorunlu reçine yakıt borusunu tamamen yenisiyle ücretsiz olarak değiştirecek.

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