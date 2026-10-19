400 bin TL ile 570 bin TL arası indirim listesi çıktı: Sıfır araba alacaklara müjdeler sıralandı

TOGG FİYAT LİSTESİ ARAŞTIRILIYOR

Togg Ekim kampanyası 2026’nın duyurulmasının ardından fiyat listesi ve fiyat bilgileri yeniden gündeme geldi.

Kampanya, Togg T10X ve T10F V2 modellerine yönelik finansman fırsatlarıyla araç sahibi olmak isteyen kullanıcıların ilgisini artırdı. İşte yerli otomobilin ekim ayı kapsamında yeni fiyat listesi...

TOGG T10X NE KADAR?

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.

TOGG T10F NE KADAR?

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.