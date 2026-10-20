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Tesla havalandı ama hisseleri çakıldı

Tesla havalandı ama hisseleri çakıldı

11:30, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:30, 20/10/2026, Salı
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Tesla havalandı ama hisseleri çakıldı
Elon Musk

Elon Musk’ın uçan otomobil gösterisi gündem olurken Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 18’den fazla değer kaybetti. Şirketin kredi risk primi de Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gözler şimdi üçüncü çeyrek bilançosuna çevrildi.

Elektrikli otomobil sektöründe geliştirdiği teknolojiler ve otonom sürüş alanındaki iddialı hedefleriyle öne çıkan Tesla, araç teknolojisindeki ilerlemesini hisse piyasalarına yansıtmakta zorlanıyor.


ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın teknolojik kapasitesine yönelik beklentilere karşın hisselerinde yaşanan düşüş, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeli, karlılığı ve mevcut piyasa değerlemesine ilişkin değerlendirmelerini gündeme taşıyor.


Şirket, geçen hafta 'uçan araba'sını büyük bir organizasyonla tanıttı. Tesla, iki kişilik spor otomobil Roadster'ın yeni modelini sergiledi. Hem havada ilerlemek hem de yerdeyken hızla ivmelenmek için 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanılan yeni modelinin tanıtımı büyük yankı uyandırdı.


Tanıtım etkinliğine katılanlar aracın yer çekimine direnen yeteneklerine şahitlik etti. Yeni modelin altındaki emiş gücü sayesinde dik bir rampayı tırmanıp baş aşağı asılı kalabildiği görüldü. Ardından rampadan fırlayarak havada takla atan aracın basınç kullanarak yere indiği ve Tesla'nın mevcut modellerinden oluşan yan yana park edilmiş araçların üzerinden atladığı da gösterildi.

Etkinlikte ayrıca, içinde sürücü bulunmayan aracın 1 saniyeden az bir sürede saatte yaklaşık 97 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi. Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gösterinin yapay zeka olmadığını kanıtlamak için seyircilere ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Çünkü gözlerinizle gördüklerinize inanamayacaksınız." dedi.


Musk, ayrıca aracın 2028'de üretime geçmesinin öngörüldüğünü vurgulayarak, otomobilin her piyasada yasal olarak kabul görmeyebileceği ihtimalinin de altını çizdi.


Hisseleri geriledi, CDS'i yükseldi


Üst düzey uzay teknolojisiyle üretilen aracı havalanan Tesla'nın hisseleri ise borsada irtifa kaybediyor. Şirket teknolojik iddiasına karşın borsadaki performansıyla yatırımcılarını tatmin etmiyor.


Tesla hisseleri yüksek değerleme endişeleri ve genel piyasa koşullarının etkisiyle yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybetti. Eylülde yüzde 3,57 gerileyen şirketin hisseleri geçen hafta da yaklaşık yüzde 7,3 düştü.


Hisselerdeki bu gerilemenin birçok nedeni bulunuyor. Analistler, Tesla'nın robotaksi, insansı robot Optimus ve yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları büyürken, bu alanların ne zaman ve ne ölçüde sürdürülebilir gelir yaratacağının belirsizliğini koruduğunu aktardı.


Beklenen getiriler geciktiğinde yüksek yatırım harcamalarının hisse üzerinde baskı oluşturabildiğini anımsatan analistler, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin etkisiyle borçlanma maliyetlerindeki artışın da şirketin nakit akışını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeleri beslediğini söyledi.


Tesla'nın hisse performansındaki zayıflık, şirketin kredi risk primindeki görünümle birlikte de değerlendiriliyor. Şirketin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 188,1 baz puana çıkarak Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeyi gördü. Söz konusu gösterge yatırımcıların Tesla'nın borçlarını geri ödeyememe riskine karşı talep ettiği koruma maliyetini yansıtıyor.


Analistler, hisse fiyatındaki gerilemenin şirketin büyüme beklentileri ve piyasa değerlemesine ilişkin değerlendirmeleri öne çıkardığını söyleyerek, CDS priminin borç piyasasındaki kredi risk algısına ilişkin ayrı bir gösterge sunduğunu kaydetti.


Mevcut gelişmeler ışığında gözler şirketin çarşamba günü ABD piyasalarının kapanmasının ardından açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançosuna çevrildi.


Piyasa beklentileri, araç teslimatlarındaki görünümün ve robotik yatırımların gelire ne ölçüde yansıyacağı ve karlılıktaki zayıflığın sürüp sürmeyeceği üzerinde yoğunlaşıyor.


Şirketin yaklaşık 28 milyar dolar çeyreklik kar edeceği beklentilerinin yanı sıra hisse başına karının 0,45 dolar gerçekleşmesi tahmin ediliyor.


Tesla'nın satışları hızlandı


Tesla'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği araç teslimatları, 486 bin 532 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 464 bin 391 araç üretti. Şirketin araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarken, şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 447 bin 450 araç üretmişti.


Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, bu yılın ocak-ağustos döneminde 142 bin 165 adet olurken, sadece ağustos ayında ise 12 bin 547 olarak gerçekleşti.


Tesla'nın AB ülkelerindeki satışları yılın 8 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65,9, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 52,7 artış kaydetti. Ocak-ağustos döneminde Tesla satışları, bu bölgedeki toplam otomobil satışlarının yüzde 1,9'unu oluşturdu.


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Başlıklar :teslaelon muskelektrikli otomobiluçan arabaroadster
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