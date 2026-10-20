Üç gündür kayıp olarak aranıyordu: Minibüste baygın bulundu hastanede öldü

Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta baygın halde bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ertan Saçan olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Saçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.